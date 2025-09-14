Semana Farroupilha começa com chuva em diversos pontos do RS

A semana começa no Rio Grande do Sul com tempo instável em todas as regiões. No começo desta segunda-feira (15), a chuva estará presente na Campanha, mas avançando para todo o Estado no decorrer do dia, informa o serviço de meteorologia da Metsul.

Boa parte das regiões tem abertura de sol de manhã, mas chuva entre a tarde e a noite. A intensidade da precipitação é irregular. Enquanto em muitas áreas, a chuva ocorre dentro da normalidade, em alguns pontos, estão previstas trovoadas e descargas elétricas. Na Campanha, aos poucos ao final do dia, o tempo volta a ficar seco.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o sol aparece entre uma boa nebulosidade pela manhã. As nuvens de chuva avançam em direção à região, deixando o tempo instável, segundo a Metsul. A chuva terá distribuição irregular pelas cidades da Grande Porto Alegre. Trovoadas vão ocorrer de forma isolada.