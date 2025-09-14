Domingo movimentado marca início da Semana Farroupilha no Acampamento

Um intenso movimento no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, marcou o início da semana que culminará com o 20 de setembro, data de celebração da Revoulação Farroupilha. O Parque da Harmonia recebeu um grande público neste domingo, 14 de setembro.

O céu limpo e a temperatura amena, em torno de 24 °C, dão o tom da festa, marcada pelo cheiro de churrasco que se espalha entre os 236 piquetes. No auge do movimento, por volta do meio-dia, quando famílias disputavam lugar às mesas e as churrasqueiras trabalhavam sem descanso, alguns pingos de chuva chegaram a ameaçar a festa – mas passaram rápido, durando não mais que cinco minutos, e logo a animação voltou a dominar o parque.

Entre rodas de chimarrão e assados servidos em mesas coletivas, a cena se repetia: famílias reunidas, muitas pessoas usando pilchas, em um clima que mesclava tradição e reencontros. "Depois das enchentes, esse evento tem um peso diferente. Estar aqui, juntos, é uma forma de agradecer. O Acampamento é o lugar em que nos sentimos em casa, onde lembramos dos nossos pais e avós que já vinham muito antes de nós", contou Tiago Teixeira, de Canoas, enquanto carregava um saco de carvão para preparar o churrasco destinado a filhos e sobrinhos.

Da Zona Norte de Porto Alegre, Volmir e Ana Maria Guimarães levaram os netos para conhecer a festa. "Eles já estavam ansiosos pelo churrasco. Para nós, é um orgulho mostrar essa vivência e também reencontrar amigos que só vemos nessa época do ano", disse Ana Maria.

A também porto-alegrense Mariana Lopes destacou o caráter acolhedor do evento. "O Acampamento é uma forma de viver a tradição mesmo sem ser parte de uma família do campo. Aqui, todo mundo se sente gaúcho", afirmou, segurando uma lata de cerveja para acompanhar a carne.

Agricultura Familiar mostra força

Pela segunda vez no Acampamento Farroupilha, a Feira da Agricultura Familiar já caiu no gosto do público. No espaço, os visitantes encontram de queijos frescos a licores artesanais, passando por doces de leite e rapaduras, sempre com grande movimento. Conforme os vendedores, o setor já é um dos queridinhos da festa.

"Este sábado e domingo estão sendo os melhores dias até agora, porque não tem mais a concorrência da Expointer (que se encerrou no final de semana passado). A expectativa é aproveitar bastante até o dia 21 de setembro, porque movimento tem", comemora Arlei Perleberg, produtor de Turuçu, que participa pela primeira vez com a banca de laticínios Terras Belas.

Entre os estandes mais visitados está o da Lonore Destilados, de Nova Pádua, que usa uma placa de led provocativa para atrair curiosos: "Venha provar o pior licor do mundo". O truque funciona: "A cada dez que experimentam, oito compram. Estamos muito contentes, é o primeiro ano aqui no Harmonia e está bombando", afirmou Valdir Marostica.

Programação

Além das atrações gastronômicas e do convívio nos piquetes, a agenda artística reforça o clima festivo. Neste domingo ainda se apresentam Sina Fandangueira (16h30min) Paola Matos (18h) e o grupo Batendo na Marca (21h50) no palco Jayme Caetano Braun, além de apresentações de declamação e trova no palco Nico Fagundes.

Na próxima semana, o público poderá conferir nomes como Shana Müller (segunda-feira, 21h50min), Pirisca Greco (terça, 19h50), Jari Terres (quarta, 19h50) e o Grupo Santa Fé (quinta, 21h50). O evento segue até o dia 21, quando encerra com shows de Jairo Lambari Fernandes e Eduardo Carrão.