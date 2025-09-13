Festival Gaúchos exalta a cultura do RS em Gramado

Reconhecida pelos grandes eventos, Gramado, na Serra Gaúcha, ganha um inteiramente dedicado ao Rio Grande do Sul. Na segunda edição, o Festival Gaúchos teve a abertura oficial na sexta-feira (12), em cerimônia realizada na Rua Coberta. Com apresentações típicas e um forte apego ao tradicionalismo, a programação ocorre em diversos pontos da cidade e, também, em outras cidades da região serrana como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis, Cambará do Sul e Vacaria.

A programação ocorre até o dia 28 de setembro e explora elementos fundamentais para a cultura gaúcha. A dança, tradições moldadas nas vestimentas e a gastronomia típica são algumas presenças marcantes durante o festival. Além das programações existentes na Rua Coberta, no Lago Joaquina Bier, na principal avenida da cidade, a Borges de Medeiros, o Gaúchos se dissemina em estabelecimentos locais, como os restaurantes, que participam oferecendo pratos especiais típicos em seus cardápios.

O Festival Gaúchos tem dois objetivos bem marcantes, segundo os organizadores. O primeiro é apresentar ao turista de fora do Estado a identidade rio-grandense. Para Vinicius Garcia, presidente do Instituto RS Nasce, um dos organizadores do evento, a intenção é criar um movimento no mês de setembro tão tradicional quanto festas marcantes de outras cidades, como o São João, comemorado no Nordeste, por exemplo. “Setembro é o mês do gaúcho, e isso deve impactar positivamente no turismo do Rio Grande do Sul, com maior movimento turístico, com tradição e história gaúcha. A área tradicionalista tem um orgulho de estar nessa cidade, mostrando o que é o nosso Estado. Os turistas ficam felizes em saber e conhecer sobre o que somos”, explica.

Outro ponto é a reabilitação do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. O festival é visto como um agradecimento aos brasileiros pela ajuda humanitária durante a maior catástrofe climática da história gaúcha. O tema foi relembrado pelo secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, durante discurso na abertura do festival, ao falar sobre as dificuldades que cidades como Gramado tiveram para se manter frente às dificuldades logísticas impostas pelos alagamentos.

Boa parte das apresentações musicais do festival ocorre na Rua Coberta, onde foi montado um palco, e no Largo da Borges, que recebe shows tradicionalistas. A programação ocorre diariamente, mas se intensifica aos sábados e domingos.

Já a parte gastronômica, além dos restaurantes espalhados pela cidade, está presente em um piquete montado no Lago Joaquina Bier, na entrada da cidade de quem vem pela ERS-115. Lá, o ponto alto é o Cordeiraço, um grande churrasco de carne de cordeiro e demais acompanhamentos que pode ser consumido pelos visitantes durante o almoço. Ao fim do evento, o assador convidado ainda participa de um bate-papo sobre receitas campeiras que podem ser preparadas ao fogo.

O fortalecimento do Festival Gaúchos é saudado pelo prefeito de Gramado, Nestor Tissot. O evento, que fica entre o final do Festival de Cinema de Gramado e o início do Natal Luz movimenta a cidade com o turismo local e, na visão dele, faz o visitante de fora do RS levar um pouco da cultura gaúcha para o restante do Brasil. “Nosso compromisso é receber esse evento todos os anos. Podemos dizer que é o reinício do turismo para nós e outros municípios. Talvez nós como município não tivéssemos a ideia de criar esse festival, mas a organização foi muito feliz na escolha e podemos considerar um sucesso”, diz o chefe do Executivo.

Em seu primeiro ano, uma das atrações do festival que fez a Rua Coberta de Gramado vibrar foi o Dança Rio Grande. E este ano não será diferente. Estão programadas 49 apresentações na segunda edição da competição de danças folclóricas tradicionais , organizada pelo O Mundo do CTG.



As apresentações são divididas em Mirim, Juvenil, Adulto e Veterano, com a participação de invernadas de todo o estado, que disputam mais de R$ 50 mil em premiações, entregues aos cinco melhores de cada categoria. Cada inscrito terá que apresentar três danças de livre escolha, tendo como base o Regulamento Artístico do MTG.

As apresentações e visitações aos espaços do Festival Gaúchos são gratuitos. A programação completa com os horários das atrações pode ser conferidas nas redes sociais do evento (@festivalgauchos).



