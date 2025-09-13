Agricultura familiar vai fornecer 30% dos alimentos dos hospitais universitários

O governo federal informou que vai ampliar a compra de alimentos da agricultura familiar para atender 45 hospitais universitários pelo País. Parceria entre Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vai garantir que, pelo menos, 30% da demanda por alimentos das instituições seja suprida pela produção familiar.

A experiência começou pelo Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) na região central gaúcha, seguindo um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Conab, MDA e Ebserh, explicou a Conab, em nota.

As instituições de saúde vão "adquirir, no mínimo, 30% dos alimentos utilizados nas cozinhas diretamente da produção familiar", indicou a área. "A ação é viabilizada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Institucional, e fortalece o elo entre produção local, segurança alimentar e saúde pública", esclarece o órgão.

O presidente da Conab, o ex-deputado gaúcho Edegar Pretto, diz que a meta é fornecer "17 bilhões de refeições anualmente". "São produtos saudáveis, sustentáveis, que respeitam os territórios e fortalecem a economia local e regional”, comentou Pretto, na nota.