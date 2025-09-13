Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPolítica

Publicada em 13 de Setembro de 2025 às 16:35

Mudança do nome da Ebserh é orientação de Lula, diz Padilha

Lula defendeu que o nome da EBSERH mude para palavra "mais digerível" e "popular"

Lula defendeu que o nome da EBSERH mude para palavra "mais digerível" e "popular"

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a proposta de mudança do nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é uma "orientação" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o governo faz uma análise jurídica sobre a operação. 
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a proposta de mudança do nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é uma "orientação" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o governo faz uma análise jurídica sobre a operação. 
LEIA TAMBÉM: Agricultura familiar vai fornecer 30% dos alimentos para hospitais universitários
As declarações ocorreram após uma visita de Lula ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) neste sábado (13) para acompanhar um dia de mutirão de atendimentos médicos à população realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, Lula defendeu a mudança do nome da Ebserh para uma palavra "mais digerível" e "popular".
"É uma orientação dele", afirmou Padilha, ao se referir ao presidente da República. Segundo o ministro, o objetivo é "mostrar a força" da Ebserh, que ele descreveu como a maior rede pública de hospitais do sul global.
Padilha também afirmou que o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, estão "analisando juridicamente" como fazer a alteração, uma vez que esse nome já constava na Medida Provisória de 2010 que instituiu a empresa e foi consolidado em lei.
Durante o evento, Lula chegou a sugerir, em tom de brincadeira, que o nome da Ebserh passe a ser "Minhocão". Chioro disse que ainda não há a previsão de um novo nome.
Nascida em 2011 como uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, a empresa tem como finalidade a gerência de 45 hospitais universitários federais.

Notícias relacionadas