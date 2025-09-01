Após reforma, a Associação Brasileira de Angus e Ultrablack reinaugura seu espaço no Parque de Exposições Assis Brasil

A Associação Brasileira de Angus e Ultrablack reinaugurou, na noite do último domingo (31), a sua casa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que agora se chamará Casa Angus e Ultrablack Antônio Martins Bastos Filho. A mudança busca marcar um novo capítulo para a presença da associação na feira, e tem como o seu principal objetivo melhorar a receptividade do associado na sede da entidade.

Antes da reforma, o local era dividido em dois espaços, com o restaurante ocupando todo o segundo andar. Assim, a casa passou por uma ampliação e agora conta com um ambiente exclusivo para os associados no pavimento superior, pensado para ser um ponto de confraternização e fortalecimento de vínculos entre criadores. O restaurante segue aberto ao público geral, porém agora é reservado para o primeiro andar da casa.

Para o presidente da entidade, José Paulo Dornelles Cairoli, a nova casa representa um novo momento da entidade. Segundo ele, a iniciativa visa atrair mais pessoas que compartilham o interesse na criação da raça, contribuindo para o crescimento do setor através da união e da participação democrática nas decisões.

“Temos que atrair pessoas e esse é o nosso objetivo. A nossa gestão é compartilhada e fazemos com que todas as pessoas participem de todas as decisões. Nós defendemos muito que as coisas aconteçam na base. Nós estamos fortalecendo a relação com todos os núcleos”, afirmou.

A casa leva o nome de Antônio Martins Bastos Filho, um dos maiores incentivadores da pecuária nacional. Seu filho, Antônio Martins Bastos neto marcou presença e se emocionou com a homenagem, afirmando que a iniciativa é uma grande honra para ele e para sua família.

“Acompanhei o meu pai desde pequeno no campo, então eu sei que ele estaria muito satisfeito com essa homenagem que está sendo feita. E para nós, evidentemente, a família, é uma honra. Uma distinção que a gente faz só tem a agradecer”, ponderou Martins Bastos Neto.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente Cairoli, de Martins Bastos Neto, além da ex-presidente da associação, Mariana Tellechea. Durante sua fala, Cairoli expressou imensa alegria em ver a casa cheia, e ressaltou seu dever de elevar a raça Angus ao seu devido patamar. Além disso, agradeceu aos ex-presidentes pelo trabalho realizado e pela história da Angus, e enfatizou a importância de tornar os associados mais participativos, o que motivou a remodelação do espaço na Expointer, valorizando a origem da associação e exaltando a importância da união de esforços entre todos.

“Nosso dever é tornar os associados mais participativos na nossa associação. Uma forma de fazer isso é tornar esse espaço na nossa sede, onde nós ficamos de 8 a 9 dias aqui na Expointer. Nós temos experiência no Rio Grande do Sul. Temos dois estádios de futebol, porque não teremos capacidade de ter um. Nós brigamos entre nós, e assim não avançamos. Então, é fundamental, dentro desse processo de construção do coletivo, unir esforços entre todos nós que pensam diferente, mas tem uma proposta de efetivamente avançar no Angus e agora o nosso Ultrablack”, enfatizou.

Presidente José Paulo Cairoli Abertura da Casa da Associação Brasileira de Angus &Ultrablack, na Expointer EVANDRO OLIVEIRA/JC

Mariana, por sua vez, destacou o trabalho da atual gestão e expressou sua gratidão pelo apoio da comunidade Angus na época em que era presidente. Além disso, ela lembrou que, na noite de sua posse, Cairoli firmou o propósito de que seu mandato iria reunir os associados, fomentar as exposições e fomentar a raça. A ex-presidente também se mostrou otimista em relação ao novo espaço da associação.