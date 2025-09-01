Centro de pesquisa de novo hospital gaúcho levará o nome de Luis Fernando Verissimo

Em solenidade neste sábado (30), foi assinado o contrato que marca o início da estruturação do projeto para a construção de um novo hospital 100% SUS no Rio Grande do Sul. A iniciativa, que prevê investimento de cerca de R$ 1 bilhão, vai integrar, em um único complexo, os serviços atualmente oferecidos pelo Hospital Fêmina (HFE), Hospital da Criança Conceição (HCC) e Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição (CO-HNSC), além de um novo Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (CADT).

Centro de Pesquisa e Ensino Luis Fernando Verissimo, em homenagem ao escritor gaúcho falecido neste sábado Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o novo centro de pesquisa e ensino do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) levará o nome de, em

"Nós vamos homenagear o Luis Fernando Verissimo, o novo centro de pesquisa e ensino se chamará Centro de Pesquisa e Ensino Luis Fernando Verissimo, para que os valores, o significado desse grande escritor, desse grande intelectual do Brasil inspire a formação, a pesquisa e o ensino aqui no Grupo Hospitalar Conceição", destacou Padilha.

O ministro também manifestou solidariedade à família de Verissimo: "Chego a Porto Alegre com a triste notícia do falecimento deste gaúcho ícone brasileiro. Anunciamos agora que o novo Centro de Pesquisa e Ensino do GHC, maior hospital 100% SUS do RS, levará seu nome. Irei ao velório para transmitir as condolências do presidente Lula".