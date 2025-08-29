Obras de novo espaço de conveniência ao lado da Redenção avançam

As obras de construção do novo Alegrow, empreendimento gastronômico que será inaugurado no lugar do antigo posto de gasolina ao lado do Parque da Redenção, seguem avançando. Agora sem os tapumes que impediam a vista, os contêineres instalados mostram um pouco do que está por vir. O negócio é do Grupo Farroupilha e também está instalado em outros 16 pontos na Capital, na Região Metropolitana e em São Paulo.

Na esquina da avenida José Bonifácio com a Osvaldo Aranha, a instalação terá dois andares e se junta aos demais atrativos culinários da região, que tem um pico de movimento aos finais de semana. Na manhã desta sexta-feira (29), o movimento nas reformas era modesto, enquanto uma equipe do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) trabalhava no entorno. A expectativa é que a inauguração ocorra em setembro.

Alegrow será um empreendimento gastronômico próximo ao Parque da Redenção

momento aquecido de novas construções e revitalizações. Vide o Hospital de Pronto Socorro O terreno tem 462m² e foi concedido pela prefeitura de Porto Alegre. Inoperante desde 2021, foi por 50 anos um posto de gasolina. O entorno da Redenção, inclusive, passa por um. Vide o, que passa por uma renovação em seu prédio principal, na esquina da avenida Venâncio Aires com a Osvaldo Aranha, e também terá uma expansão com outra instalação na avenida José Bonifácio, próximo ao Alegrow.