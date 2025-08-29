"Estamos nos preparando para um novo público", diz presidente da ESPM sobre cursos tecnólogos em Porto Alegre

retomada das atividades em Porto Alegre : Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Gestão da Qualidade e Logística. Segundo a Diretora de Programas Educacionais Tecnólogos da ESPM, Jane de Freitas Mündel, a iniciativa surgiu após um mapeamento do mercado que identificou a demanda por formações mais técnicas e operacionais. A Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM) anunciou, na última terça-feira (26), a: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Gestão da Qualidade e Logística. Segundo a Diretora de Programas Educacionais Tecnólogos da ESPM, Jane de Freitas Mündel, a iniciativa surgiu após um mapeamento do mercado que identificou a demanda por formações mais técnicas e operacionais.

“Diminuímos os esforços no bacharelado justamente com o objetivo de nos preparar para um novo produto, com um novo público, mas ainda considerando a demanda de Porto Alegre”, explica. Em outubro de 2024, a empresa comunicou o encerramento dos dois últimos cursos de graduação que mantinha na Capital: Publicidade e Design. Os demais (Administração, Design de Moda, Jornalismo e Relações Internacionais) já haviam sido fechados em 2023. Desde então, manteve apenas programas voltados à especialização profissional.

A estimativa da diretoria é que as inscrições para o vestibular iniciem nos próximos dias. Serão 300 vagas disponíveis para cada categoria. Do total, 90% serão destinadas a bolsistas, com bolsas integrais para candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e bolsas parciais de 50% para renda de até 3 salários mínimos. O ingresso também poderá ser realizado por meio da aplicação da nota do Enem.

Com a modalidade, a ESPM investe na ideia de promover transformação social por meio do acesso à educação. Jane afirma que a proposta busca atingir um público interessado na formação acessível e destaca a intenção de firmar parcerias para ampliar o alcance da iniciativa. “Vamos precisar muito da ajuda do Estado, institutos, ONGs e de acesso às comunidades para que isso possa virar realidade. Apostamos muito nesse impacto, porque sabemos que o Brasil está precisando de tecnólogos e queremos fazer essa transformação de vidas para a população de alta vulnerabilidade”, conclui.

As aulas têm previsão para começar em fevereiro de 2026 nos períodos matutinos e noturnos, e as atividades vão ocorrer no campus da rua Guilherme Schell, nº 268, no bairro Santo Antônio. Segundo a diretora, ainda está sendo analisada a estimativa de funcionários para a instituição. A contratação depende do número de matriculados por turno.