ESPM Porto Alegre retorna operação com quatro novos cursos tecnólogos

fim das graduações em Porto Alegre no ano passado Após anunciar o, a Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM) retoma as atividades na Capital com o lançamento de quatro novos tecnólogos: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade e Logística.

Com duração de dois anos, em formato 100% presencial, os cursos já receberam o reconhecimento e aprovação do MEC. As aulas têm previsão para iniciar em fevereiro de 2026 e as atividades vão ocorrer no campus da rua Guilherme Schell, nº 268, no bairro Santo Antônio. O outro prédio que também pertencia à universidade, no número 350 da mesma via, foi desocupado há dois anos e hoje pertence ao Colégio Porto

Serão 300 vagas anuais para cada tecnólogo. Do total, 90% serão destinadas a bolsistas, com bolsas integrais para candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e bolsas parciais de 50% para renda de até 3 salários mínimos. Para obtê-las, é necessário atender aos critérios de renda e ser aprovado no processo seletivo, que poderá ser feito por vestibular com redação ou pela nota do Enem.

Para quem não se enquadra como bolsista, a mensalidade vai partir de R$ 2,5 mil. A ESPM não informa quantos novos funcionários devem ser contratados. As equipes serão montadas a partir da procura pelos tecnólogos.

Segundo a instituição, os programas são estruturados para atender às demandas atuais do mercado, combinando conteúdo técnico e visão estratégica, com foco em desenvolvimento de competências específicas.

“O lançamento dos tecnólogos objetiva impulsionar o crescimento profissional de jovens e adultos em busca de inserção e ascensão no mercado de trabalho”, afirma Dalton Pastore, presidente da ESPM, em nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Em outubro de 2024, a empresa comunicou o encerramento dos dois últimos cursos que mantinha na Capital: Publicidade e Design. Os demais (Administração, Design de Moda, Jornalismo e Relações Internacionais) já haviam sido fechados em 2023. A ação ocorreu devido à baixa demanda de novos estudantes e diminuição substancial no número de alunos com o passar dos anos.

Além da graduação, a ESPM afirma que vai reforçar sua oferta de cursos de pós-graduação em Porto Alegre neste segundo semestre. Uma das novidades será o MBA em Marketing Estratégico, Gestão de Dados e Growth, com apoio do Instituto Caldeira. Outros lançamentos são os cursos oferecidos no formato híbrido, como a Pós-graduação em Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing e a Pós-graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo.