Mantenedora do Colégio Farroupilha inaugura escola no antigo prédio da ESPM

O prédio desocupado há cerca de dois anos pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) na Rua Guilherme Schell, em Porto Alegre, recebe os primeiros 300 alunos da nova instituição de ensino administrado pela Associação Beneficente e Educacional de 1858 – ABE 1858 (mantenedora do Colégio Farroupilha). Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (24), o Colégio Portoá oficializou o início das aulas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Com capacidade para receber até 1 mil alunos pagantes e bolsistas, neste primeiro ano, as turmas contempladas serão as do 1º ao 5º ano, mas, a partir de 2026, abrem vagas para alunos do 6º ao 9º e também para o Ensino Médio. Segundo o presidente da ABE 1858, Christian Voelcker, a unidade do Farroupilha inaugurada em 2006 para esse fim social, na rua Tenente Coronel Correia Lima, já não dava mais conta da demanda.

“Há mais de um ano procuramos um lugar para onde pudéssemos nos expandir e que cumprisse uma série de requisitos. Por exemplo, nós temos que estar numa região onde está o público que nós precisamos atender. E aí coincidiu com o interesse da ESPM de nos repassar essa sede”, detalha o presidente.

Entra as adaptações que foram feitas, explica a diretora da escola, Alice Jacques, os pontos de maior atenção foi a criação do ginásio e da área de convivência. “Claro, também precisou de uma boa reforma nas outras instalações, especialmente no Prédio C, onde temos a maioria das salas de aulas concentradas. Já no prédio A fica a secretaria e toda a área administrativa, além de outros espaços. É uma estrutura que vai dar muita solidez para essa instituição que a gente está implantando”, detalha Alice.

Após as reformas, a área de 4,6 mil metros quadrados foi finalizada com 20 salas de aula e multiuso, quadra esportiva, auditório para 150 pessoas, biblioteca, refeitório, atelier de artes, Espaço Maker, quadra esportiva e laboratórios de química, física e biologia. Ao todo, são três prédios, dois deles com três andares e um com dois andares.

Localizado na mesma rua, o segundo complexo da ESPM segue funcionando para os alunos de graduação que ainda não se formaram. Em 2023, a matriz da instituição anunciou que a Capital passará a funcionar apenas com a pós-graduação e a educação executiva.

A cerimônia de inauguração do Colégio Portuá ocorreu na manhã desta segunda-feira (24), em Porto Alegre Tânia Meinerz/JC





Uma escola de futuros

A origem do Colégio Portoá alinha-se à de sua mantenedora, ABE 1858: instituição filantrópica com mais de 160 anos de atuação, fundada em Porto Alegre para auxiliar imigrantes alemães com trabalho, moradia, educação e com o atendimento de suas demais necessidades.

O nome escolhido resgata a história dos imigrantes alemães que partiram de seus portos de origem, cruzaram oceanos em busca de novas oportunidades e desembarcaram em Porto Alegre, onde construíram suas vidas e deixaram legados.