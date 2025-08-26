MPF e MPT se unem para construir sede conjunta em Santo Ângelo

Em uma iniciativa inédita para o Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) firmaram um protocolo de intenções para a construção de uma sede conjunta no município de Santo Ângelo. A assinatura do documento foi realizada pelo procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul (PR/RS), Felipe Müller, e pela procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região (PRT4), Denise Maria Schellenberger Fernandes, nesta terça-feira (26), na sede da PR/RS em Porto Alegre.

Também participaram da reunião o secretário estadual da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul Giovani Tavares Bruscato, o procurador do Trabalho Rafael Saltz Gensas, coordenador substituto da unidade de Santo Ângelo, e o diretor-regional do MPT-RS, Carlos Carvalho Paixão Côrtes.



A iniciativa busca, principalmente, otimizar recursos públicos e aprimorar os serviços prestados à população, assegurando assim melhores condições de funcionamento para as unidades a partir do compartilhamento de uma mesma estrutura física. A futura sede será erguida em um terreno cedido pela União, localizado no centro da cidade.



Felipe Müller ressalta a importância do projeto. "Esta união de esforços representa um marco significativo para ambas as instituições. Na prática, significa otimizar recursos públicos e oferecer melhores condições de trabalho, o que se traduz diretamente em um serviço mais eficiente e qualificado para a comunidade de Santo Ângelo e toda a região”, afirma.



De acordo com Denise Maria Schellenberger Fernandes, a colaboração entre as duas instituições é um marco de integração. "Essa colaboração interinstitucional também fixa geograficamente a importância da região de Santo Ângelo, área em que as demandas têm crescido nos últimos anos"