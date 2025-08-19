Defesa Civil de Porto Alegre alerta para vento forte e chuva nas próximas horas

alerta para ventos fortes associados à formação de um ciclone extratropical A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o, válido a partir das 18h desta terça-feira (19) até as 20h de quarta (20).

As rajadas podem ultrapassar 75 km/h, com maior intensidade entre 12h e 20h de quarta-feira. Também há previsão de aproximadamente 25mm de chuva durante o período. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec) e da Catavento Meteorologia.

Em reunião emergencial da Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae) na manhã desta terça-feira, as secretarias de ponta mobilizaram suas equipes para atender possíveis ocorrências.

Servidores da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), entre outros órgãos do município, e os parceiros Equatorial, IPSul, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, estão de prontidão.