Ciclone extratropical chega ao Rio Grande do Sul com risco de tempestades severas

Ciclone extratropical formado por baixa pressão na costa do Chile traz tempestades com forte chuva e vento ao Estado a partir desta terça-feira (19). Segundo a MetSul Meteorologia, os locais de maior risco são o noroeste do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina, o nordeste da Argentina e o Centro-Sul do Paraguai.

Em grande parte do dia, desde cedo, a Metade Oeste e Sul terão pancadas de chuva e temporais isolados. O maior risco de tempestades é de tarde para a noite, com uma linha de instabilidade associada à formação de frente fria derivada do deslocamento do ciclone de Oeste para Leste. Essa linha pode elevar o risco de vendavais que poderão alcançar mais de 100km/h; granizo e chuva forte.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o dia fica úmido e instável com variação de nuvens e pancadas de chuva. O período de maior risco nessa área será entre a noite de hoje e a primeira metade de amanhã. Nesse período há risco de fortes temporais com raios, rajadas de vento e episódios isolados de chuva forte.

Na quarta-feira (20), segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fortes ventos são esperados por todo o território gaúcho, com rajadas de 50 km/h a 70 km/h na maioria das regiões gaúchas, mas que podem ser superiores com 70 km/h a 90 km/h de forma localizada.

Sobre o Litoral e a Lagoa dos Patos o vento deve ser mais forte, onde devem ficar entre 70 km/h e 90 km/h em vários pontos da faixa costeira, com possibilidade de rajadas próximas a 100 km/h. Descargas elétricas são esperadas nas regiões Central, Norte, Vales, RMPOA, Costa Doce, Serra, Campanha, Sul e no Litoral. A Defesa Civil do RS avisa para alerta de atenção, em vigor até o final da quarta-feira.

