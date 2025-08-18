Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 20:19

Ciclone extratropical chega ao Rio Grande do Sul com risco de tempestades severas

Instabilidade deve marcar os próximos dias em todo Rio Grande do Sul

Instabilidade deve marcar os próximos dias em todo Rio Grande do Sul

BRENO BAUER/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ciclone extratropical formado por baixa pressão na costa do Chile traz tempestades com forte chuva e vento ao Estado a partir desta terça-feira (19). Segundo a MetSul Meteorologia, os locais de maior risco são o noroeste do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina, o nordeste da Argentina e o Centro-Sul do Paraguai.
Ciclone extratropical formado por baixa pressão na costa do Chile traz tempestades com forte chuva e vento ao Estado a partir desta terça-feira (19). Segundo a MetSul Meteorologia, os locais de maior risco são o noroeste do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina, o nordeste da Argentina e o Centro-Sul do Paraguai.
Em grande parte do dia, desde cedo, a Metade Oeste e Sul terão pancadas de chuva e temporais isolados. O maior risco de tempestades é de tarde para a noite, com uma linha de instabilidade associada à formação de frente fria derivada do deslocamento do ciclone de Oeste para Leste. Essa linha pode elevar o risco de vendavais que poderão alcançar mais de 100km/h; granizo e chuva forte.
Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o dia fica úmido e instável com variação de nuvens e pancadas de chuva. O período de maior risco nessa área será entre a noite de hoje e a primeira metade de amanhã. Nesse período há risco de fortes temporais com raios, rajadas de vento e episódios isolados de chuva forte.
Na quarta-feira (20), segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fortes ventos são esperados por todo o território gaúcho, com rajadas de 50 km/h a 70 km/h na maioria das regiões gaúchas, mas que podem ser superiores com 70 km/h a 90 km/h de forma localizada.
Sobre o Litoral e a Lagoa dos Patos o vento deve ser mais forte, onde devem ficar entre 70 km/h e 90 km/h em vários pontos da faixa costeira, com possibilidade de rajadas próximas a 100 km/h. Descargas elétricas são esperadas nas regiões Central, Norte, Vales, RMPOA, Costa Doce, Serra, Campanha, Sul e no Litoral. A Defesa Civil do RS avisa para alerta de atenção, em vigor até o final da quarta-feira.
A MetSul, por sua vez, ressalta que a ventania terá potencial de derrubar árvores, causar destelhamentos, colapso de estruturas, derrubar postes e gerar e cortes de energia, embora com menor número de clientes afetados que no ciclone do fim de julho, que chegou a ter 400 mil desligamentos simultâneos na área da CEEE Equatorial. 

Notícias relacionadas