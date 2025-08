Cidade da Advocacia deve reunir 25 mil pessoas no Cais Embarcadero até sábado

Com abertura na manhã desta terça-feira (5), a edição de 2025 da Cidade da Advocacia, promovida pela OAB/RS e pela Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA/RS), acontece no Cais Emcarcadero em Porto Alegre até sábado (9). O evento tem previsão de reunir, ao longo da semana, 25 mil profissionais e estudantes de Direito para uma um evento que promove encontros, palestras, networking e o compartilhamento de diversos conhecimentos que permeiam a área do direito.

Com entrada gratuita para profissionais e acadêmicos inscritos, o evento consolida-se como um dos maiores encontros jurídicos do País. Em 2024, mais de 20 mil pessoas participaram da Cidade da Advocacia, que se tornou referência pela grandiosidade da estrutura, pela qualidade do conteúdo e pela experiência de integração oferecida aos participantes.

Neste ano, a programação contará com nomes como Leandro Karnal, Fernando Schüler e Dado Schneider, que trarão reflexões profundas sobre sociedade, inovação, carreira e futuro da advocacia. Além disso, dezenas de advogados e advogadas especialistas conduzirão painéis práticos para atualização profissional.

O presidente da OAB do Estado, Leonardo Lamachia, se diz alegre com o resultado do evento. "Um sucesso já absoluto no primeiro dia, pelo número de inscritos e pelo que nós conseguimos proporcionar para advogadas e advogados gaúchos. Ampliamos a nossa estrutura, dando mais conforto, mais serviços e também gerando mais conhecimento, porque estamos aumentando o número de palcos e o número de painéis. O nosso compromisso está absolutamente cumprido", avalia o advogado.

Ele ainda vê o Direito como elemento fundamental durante o processo de polarização que o País está enfrentando. “Mais do que nunca, o Direito tem que ser debatido como uma ciência. O evento também é importante para que nós possamos debater o direito de defesa, o cumprimento da Constituição, a observância do devido processo legal e a necessidade de separação e independência dos poderes. Todos estes temas estarão nos palcos aqui da Cidade da Advocacia, porque a ordem gaúcha não tem se omitido de se manifestar sobre esse momento grave que o Brasil vive", completa Lamachia.

Para facilitar a vinda e quem mora em outras regiões do Estado, estão disponíveis descontos em hotéis parceiros e transporte com valores reduzidos, garantindo economia e comodidade aos inscritos.

Serviço

• Data: 5 a 9 de agosto de 2025

• Local: Cais Embarcadero: Av. Mauá, nº 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS

• Para mais informações sobre descontos em hotéis parceiros e transporte para inscritos, acesse: cidadedaadvocacia.com.br