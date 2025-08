Falta de ônibus compromete cursos noturnos da Ufrgs em Porto Alegre

O transporte público tem impacto significativo no acesso dos estudantes à universidade. O tempo de espera, de viagem e quantidade de baldeações facilitam ou atrapalham o dia a dia de quem depende dos ônibus da cidades. Em Porto Alegre, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) continuam a relatar problemas de acesso aos campi, principalmente aos mais distantes da região central, como o Campus do Vale no bairro Agronomia.

Para Mônica Leitão, professora e mestranda no programa de pós-graduação em História na Ufrgs, o transporte público de qualidade deveria ser um direito fundamental do aluno e do professor. “A precarização e preço alto dos ônibus torna a permanência dos estudantes na Universidade ainda mais difícil e cansativa”, explica.



Desde a graduação, ela utiliza dois ônibus para ir e voltar ao Campus do Vale. Com a maior parte das aulas no turno da noite, ela conta que gasta muito tempo no deslocamento, e se sente insegura em paradas com pouca segurança.“No período diurno é um processo bem mais tranquilo, mas de noite o Campus do Vale fica assustador. Se acontece o infortúnio de perdemos o horário em que a parada fica mais cheia de noite, cerca de 21h, temos que esperar mais de uma hora em uma parada vazia e escura”.



O tempo de espera entre ônibus nas paradas dos campi é uma preocupação para a pró-reitora de graduação da Ufrgs, Nadya Pesce da Silveira. Ela relata dificuldades enfrentadas pela comunidade acadêmica com o transporte após o retorno presencial das aulas da pandemia de coronavírus, especialmente com a extinção da linha universitária D43 em 2022. A linha atendia uma grande quantidade de estudantes das universidades Ufrgs e Pucrs localizadas ao longo da Av. Ipiranga. Segundo Nádya, sua ausência causou sobrecarga e longos tempos de espera nas linhas remanescentes, principalmente à noite.



A Ufrgs tem dialogado com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). De acordo com a pró-reitora, a SMMU está produzindo estudo sobre melhorias das vias em que as linhas que atendem à Ufrgs e a Pucrs, mas ainda não apresentou soluções concretas para as universidades.



A Secretaria indicou que a linha direta D43 - PUC/UFRGS deixou de operar em 2022 quando foi implantada a faixa exclusiva ao longo da avenida Ipiranga, com o objetivo de atingir maior agilidade, regularidade e menor tempo de deslocamento para as linhas de ônibus que fazem o atendimento dos estudantes da UFRGS (Agronomia) e da PUCRS. Segundo a pasta, houve uma otimização na oferta de viagens e os usuários passaram a ser atendidos pelas linhas 343 e 353 com maior oferta de viagens.

Para Nádya, a mudança não supriu a demanda de pessoas que a utilizam, entre elas estudantes, professores e técnicos. “A 353 faz um trajeto bem maior [que a D43] porque entra no bairro. Ficamos basicamente só com a 343, que tem um trajeto direto, sendo que para em todas as paradas da Av. Ipiranga”, diz.“O nosso problema não é só à noite, é também nos horários de maior fluxo. Essas linhas atendem não só o Vale, elas passam pela Pucrs; pelo campus da Educação Física e Dança, Saúde; e vão até o centro. E ali os estudantes ainda precisam pegar, muitos deles, o Trensurb, que à noite também é um problema pelo número de linhas e quantidade de horários disponíveis”.

As limitações no número e nos horários dos ônibus dificultam o deslocamento de milhares de estudantes.

Segundo Nádya, o problema afeta diretamente a evasão das disciplinas e dos cursos da Universidade, que segundo ela significa o desperdício de recursos públicos e prejuízo entre os universitários. “É preocupante, não só pela ocupação de vaga, mas também pela perspectiva do estudante ou da estudante que acaba se frustrando, não tendo condições de retomar ou esperando muito tempo para retomar o estudo. Procuramos atender [muitas] demandas, mas a questão do transporte é fundamental. Ela impacta diretamente a vida do estudante. E é muito preocupante que a gente não tenha solucionado a contento.”

Alunos dos cursos noturnos são em grande parte estudantes trabalhadores, que chegam na Universidade após o horário comercial. Segundo Mônica, esses universitários têm uma dinâmica específica: começam as aulas às 18h30, com alguns alunos atrasados por conta da dificuldade de chegar aos campi em horário de pico. Esperam também que o professor da disciplina permita uma aula mais curta, porque após as 21h são poucos ônibus para a saída.



“O transporte dos alunos do noturno é um processo extremamente desgastante, demorado e perigoso. Especialmente aqueles que moram em bairros distantes do centro de Porto Alegre e na região metropolitana, que pegam dois ou até três ônibus diferentes. A pouca frequência de ônibus fora do horário de pico contrasta com o valor altíssimo das passagens, que aumenta cada vez mais”, indica Mônica.

Para a mestranda, a falta de acesso aos espaços da Ufrgs no horário da noite mostra uma dispensa na consideração da Universidade com os alunos trabalhadores. “Não só a precarização no transporte, mas também a falta de acesso à Restaurantes Universitários, bibliotecas e espaços de estudo no horário da noite. A Universidade dá pouca importância para a permanência dos alunos do noturno”, desabafa.



Segundo a pró-reitora da graduação, uma linha de ônibus direta que atendesse ao setor universitário da Capital por inteiro poderia minimizar essa problemática. “[A linha] a poderia ter um trajeto alternativo, com menos pontos de paradas, ela poderia passar em horários diferenciados. Entre 7h e 9h, 12h e 14h, 18h e 22h. Se rodasse nesse período, já seria muito importante, quase que suficiente para resolver talvez 95%, 98% dos problemas de transporte.”

