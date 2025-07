Gratuidade faz número de passageiros aumentar nos ônibus de Canoas

que tem sua vigência assegurada até 31 de dezembro A gratuidade do transporte coletivo urbano de Canoas proporcionou 1,23 milhão viagens sem custo para os usuários em junho. A política pública,, tem ampliado acesso aos usuários.

Dados da Secretaria de Mobilidade Urbana do município apontam que a média de passageiros transportados diariamente passou de cerca de 41 mil no ano passado para mais de 59 mil neste ano. - um aumento de 43,9% O levantamento compara o fluxo diário nos períodos entre abril e junho. "É importante destacar a ampliação no número de usuários. Isso movimenta a economia, coloca mais gente no comércio da cidade, faz mais pessoas saírem de casa", descreve o prefeito Airton Souza.

Sem a gratuidade, a passagem estaria em pelo menos R$ 5,50. O secretário de Mobilidade Urbana, Thiago Moyses, afirma que Canoas é o maior município do Brasil, em quantidade de habitantes, a ofertar transporte em ônibus sem custo para a população. "Imagine uma mãe que leva seu filho na escola. Ela não possui nenhum benefício. Gastaria R$ 11,00 para deixar a criança no local de estudo e o mesmo valor ao buscá-la. Todos os dias. Em 22 dias úteis com aulas, são R$ 484,00. Com a gratuidade, esse dinheiro volta para a economia local", analisa.

A tarifa zero nos ônibus foi aplicada em maio, quando a cidade foi afetada pela enchente histórica. A política foi prorrogada em outras oportunidades, até que em maio deste ano a atual gestão decidiu prorrogar até 31 de dezembro a isenção. Ainda não há informações se a gratuidade permanecerá em 2026. Ainda em relação ao transporte público, a frota de ônibus foi renovada com mais 10 ônibus seminovos, e mais 20 serão incluídos até o final de outubro.