Prefeitura de Canoas prorroga tarifa zero nos ônibus até dezembro

prorrogação da gratuidade nas passagens de ônibus A tarifa zero foi implementada na cidade após as enchentes de maio de 2024. A prefeitura de Canoas anunciou ade Canoas até o dia 31 de dezembro deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito, Airton Souza, o vice-prefeito, Rodrigo Busato e o secretário de Mobilidade Urbana, Thiago Moyses.

Em sua fala, Airton comentou que a prorrogação não é apenas um ato político, mas trará dignidade para os canoenses, pois o foco de seu governo é olhar para quem mais precisa. "Nos preocupamos com quem perde uma consulta por não ter dinheiro para se locomover, o nosso sistema de saúde sofre pelo cidadão que falta uma consulta."

Além disso, o secretário Thiago anunciou que a frota de ônibus será renovada com mais 10 ônibus seminovos para a semana que vem e mais 20 até o final de outubro. Ele também explicou que houve um aumento de 28% no número total de usuários do transporte desde o início da tarifa zero na cidade da Região Metropolitana.