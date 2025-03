Gratuidade nos ônibus de Canoas é prorrogada até 31 de maio

A Prefeitura de Canoas anunciou que vai prorrogar a gratuidade no transporte público coletivo urbano até o dia 31 de maio deste ano e, após essa data, a implementação de passagem no valor de R$ 2,75 nas linhas municipais. O prazo vigente expirava nesta segunda-feira (10). O valor sugerido é o menor entre todas as tarifas aplicadas nas diferentes cidades da Região Metropolitana e uma das mais baixas do Estado.

O passe livre está em vigor desde o dia 7 de maio de 2024, data da retomada parcial do serviço dentro do período de estado de calamidade pública devido à enchente. Antes disso, o valor da passagem nas linhas municipais em Canoas no começo de 2024 era de R$ 4,80. A fim de chegar à tarifa indicada no projeto foi necessária uma revisão dos números por parte das secretarias da Fazenda e de Mobilidade Urbana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a tarifa técnica do serviço prestado pela empresa Sogal prevê a quantia de R$ 5,50 por passageiro. Em cima desse valor, a prefeitura passará a subsidiar R$ 2,75, ao invés dos R$ 0,70 de cada passagem antes da gratuidade, enquanto os outros R$ 2,75 serão pagos pelo próprio usuário. A projeção do complemento financeiro por parte do Poder Público dentro do custo anual ainda depende do quantitativo de passageiros que seguirão utilizando o serviço.