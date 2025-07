Licitação do transporte público é lançada em Santa Maria e prevê concessão por 20 anos

Pela primeira vez, em mais de 50 anos, Santa Maria tem uma licitação do transporte público. Nesta terça-feira (22), em coletiva de imprensa, o prefeito Rodrigo Decimo, acompanhado do procurador-geral do município, Guilherme Cortez, apresentou os principais pontos do edital.

Dentre as melhorias previstas, está estabelecido que a frota será de 192 veículos, sendo 54 com ar condicionado. O sistema de bilhetagem será mais moderno, com novas formas de pagamento da tarifa, por pix e aplicativo. Além disso, terá ampliação dos pontos de venda de passagens em diferentes locais do município: nos bairros Centro, Santa Marta, Tancredo Neves e Camobi.

validade da concessão do transporte público será de 20 anos, com possibilidade de prorrogação. A abertura das propostas está programada para ocorrer no dia 2 de setembro. O valor da tarifa técnica estipulado no edital foi de R$ 7,67, levando em conta os custos operacionais - atualmente, o valor pago pelos passageiros é de R$ 6,50, se for em dinheiro, ou R$ 5,90, se paga através do vale-transporte

"Estamos lançando o edital de licitação do transporte público da nossa cidade. O transporte coletivo é um desafio em todas as cidades brasileiras. Damos este passo inédito. Vamos ter mais veículos em circulação, revisão de todas as linhas de ônibus, mais horários, especialmente à noite e nos fins de semana. Esta é uma mudança real, com responsabilidade e visão de futuro. É o transporte coletivo sendo tratado com a seriedade que a nossa população merece", explicou o prefeito.

Conforme a Secretaria de Projetos Especiais, a redução de passageiros é um desafio, já que caiu 46% o número de usuários equivalentes durante a pandemia de Covid-19. Atualmente, segundo a pasta, são mais de 1,5 milhão de passageiros por mês e 18 milhões por ano.

"A partir do momento que conhecemos o público de passageiros, conseguimos elaborar o edital. Com veículos de qualidade, mais as pessoas vão querer acessar o sistema. Hoje, estamos rompendo um paradigma de mais de 50 anos no nosso município", reforçou o secretário de Projetos Especiais, José Antônio de Azevedo Gomes, que participou de forma online.