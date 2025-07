Santa Maria confirma reajuste na passagem de ônibus; veja os valores

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (1º), o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, acompanhado do procurador-geral do município, Guilherme Cortez, anunciou os novos valores da tarifa do transporte coletivo em Santa Maria. As tarifas passam a vigorar a partir da meia-noite do domingo (6).

Conforme o anúncio, os usuário do transporte coletivo passarão a ter os seguintes valores para os usuários: R$ 6,50 para quem pagar em dinheiro, R$ 5,90 para usuários do vale-transporte e Cartão Cidadão, R$ 3,25 para estudantes e, para quem utilizar o Integração, os valores são de R$ 3,82 (usuários comuns) e R$ 1,62 (estudantes). Segundo dados da Secretaria de Serviços Públicos, 70% dos passageiros irá pagar o valor de R$ 5,90.

A tarifa técnica de R$ 7,65 foi calculada pelo sistema Geipot (Grupo Executivo de Integração da Política de Transporte), que é baseado em diversos fatores, como despesas administrativas, salários, encargos, peças, acessórios, impostos, previdência, combustíveis e lubrificantes. "Santa Maria tem especificidades diferentes de outras cidades, como Caxias do Sul e Pelotas. Temos 40% dos usuários com gratuidade ou algum desconto, além de 22% do total serem estudantes, porque somos uma cidade universitária. Por dois anos não tivemos reajuste na tarifa, mas sabemos que vai ser difícil para todos os usuários do transporte público. Esse foi o valor que achamos para não chegar em R$ 7,65", afirmou o procurador-geral do município.

"Sabemos que qualquer aumento pesa, especialmente para quem mais precisa. Mas, para manter o sistema funcionando, será necessário um reajuste após dois anos mantendo o preço atual. A prefeitura já investiu R$ 4 milhões em subsídios para evitar um valor ainda maior, que poderia chegar a R$ 7,65 conforme a tarifa técnica, e esse valor não aceitamos repassar às pessoas. Essa não é uma decisão fácil, mas necessária. Seguimos trabalhando por soluções mais justas, que não onere ainda mais a população e que garanta o funcionamento deste serviço essencial à comunidade", reforçou o prefeito Rodrigo Decimo.