Ex-craque da dupla GreNal doa veículo para leilão beneficente

A ViaVida Pró-Doações e Transplantes é uma organização focada em promover a doação de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul. Criada no ano 2000, a entidade fomenta diversas ações para divulgar a causa e captar recursos para o seu principal projeto: a Pousada Solidariedade, um programa assistencial de hospedagem aos doentes em estado de pré e pós-transplantes.

Para celebrar seus 25 anos de história, a ViaVida está promovendo uma ação especial. Trata-se do leilão beneficente do “Jipe Colorado”, veículo doado por Paulo César Tinga, ex-jogador e ídolo da dupla GreNal.



O Jeep Willys vermelho ficará em exposição no 1º piso do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, de 26 de julho a 16 de agosto, data que será realizado o leilão de forma virtual, e que também marca os 19 anos do título da Libertadores de 2006 pelo Internacional.



O veículo será autografado por grandes nomes da história colorada, com ex-jogadores, treinadores e integrantes da equipe atual. Além disso, durante o período de exposição, o público poderá participar de encontros com ex-jogadores e ações abertas ao público promovidas por Tinga e voluntários da entidade.

O veículo será autografado por grandes nomes da história colorada, com ex-jogadores, treinadores e integrantes da equipe atual REPRODUÇÃO/VIAVIDA/JC

• LEIA TAMBÉM: Febre do morango do amor aquece o mercado em Bom Princípio



Segundo Clarisa Wolff Garcez, presidente da ViaVida, ações como essa são essenciais para divulgar a causa, que, segundo ela, ainda é um “assunto mistificado” para o público geral.



“Acho que ainda é um assunto mistificado, porque, para acontecer a doação, envolve a morte. É nesse sentido que a gente trabalha muito para levar informação, para desmistificar um pouco e para que as pessoas tenham consciência da sua finitude e da importância de seus órgãos continuarem salvando vidas”, destacou.



O lance mínimo para o leilão era de R$ 40 mil reais, mas, segundo a presidente, muitos lances já foram dados e a organização espera receber um valor “significativo”. O montante recebido será integralmente destinado à Pousada Solidariedade.



Fundada pela organização há 21 anos atrás, a pousada abriga pessoas sem recursos que vêm para Porto Alegre em busca de transplantes. Ela oferece uma estrutura completa, similar a um hotel, com 32 leitos, incluindo suporte psicológico e apoio pedagógico para crianças.



“Já passaram pela pousada cerca de 8,5 mil pessoas. Fazemos um trabalho assim para que essas pessoas que vêm em busca do seu tratamento tenham um período de espera mais confortável possível”, afirmou. Segundo Clarisa Wolff Garcez, presidente da ViaVida, ações como essa são essenciais para divulgar a causa, que, segundo ela, ainda é um “assunto mistificado” para o público geral.“Acho que ainda é um assunto mistificado, porque, para acontecer a doação, envolve a morte. É nesse sentido que a gente trabalha muito para levar informação,”, destacou.O lance mínimo para o leilão era de R$ 40 mil reais, mas, segundo a presidente, muitos lances já foram dados e a organização espera receber um valor “significativo”.Fundada pela organização há 21 anos atrás, a pousada abriga pessoas sem recursos que vêm para Porto Alegre em busca de transplantes.“Já passaram pela pousada cerca de 8,5 mil pessoas. Fazemos um trabalho assim para que essas pessoas que vêm em busca do seu tratamento tenham um período de espera mais confortável possível”, afirmou.