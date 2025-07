Saúde mental e Inteligência Artificial são destaques do 18° Congresso do Ensino Privado Gaúcho

Promovido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), a 18° edição do Congresso do Ensino Privado Gaúcho começou na tarde desta quarta-feira (23), no centro de eventos da Pontifícia Universidade Católica (Pucrs). O evento, que pretende reunir mais de 1,6 mil educadores e gestores ligados à educação, terá como tema “Razão e emoção: conectando aprendizagens” e contará com a presença de especialistas para debater temas como saúde mental, liderança educacional, inteligência artificial, entre outros.



A abertura do evento contou com a presença de Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinepe/RS, do secretário municipal de educação Leonardo Pascoal, além de Manuir Mentges, reitor na Pucrs. Dalpiaz fez questão de agradecer a presença de todos e reafirmou a importância do Congresso para fomentar o debate da educação contemporânea no Estado.



“Durante os próximos três dias, teremos a oportunidade de compartilhar reflexões, conhecimentos, experiências que nos ajudam a entender os caminhos da educação contemporânea e, mais do que isso, a construí-los juntos. Este evento é feito para vocês, profissionais que constroem diariamente a educação de qualidade que defendemos e representando”, destacou.

Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinepe/rs, ressaltou a importância do evento durante discurso de abertura Robert Vidal /Applause/reprodução/jc



Pascoal também destacou a relevância do evento, citando a importância da parceria com a iniciativa privada para educação pública. Segundo ele, iniciativas como o Congresso do Ensino privado promovem inovações necessárias para que a pauta da educação seja “priorizada de maneira adequada”.



"Temos uma compreensão muito clara de que a educação pública e a educação privada não são antagônicas. Elas são complementares. A educação pública pode se dar por meio de parcerias. Porto Alegre é um bom exemplo nesse sentido. Hoje nós temos mais de 80% das nossas matrículas na educação infantil por meio de parcerias com instituições privadas, sejam elas com ou sem finalidades lucrativas. E é isso que nos permite garantir acesso à educação para tantas crianças, para tantos bebês, especialmente de famílias mais vulneráveis e mais periféricas aqui da Capital", ressaltou. Pascoal também destacou a relevância do evento, citando a importância da parceria com a iniciativa privada para educação pública.

O evento acontecerá dos dias 23 a 25 de julho e contará com palestras de Leo Fraiman, psicoterapeuta e criador da Metodologia OPEE; Zeca de Mello, filósofo e especialista em ética e liderança; Marcus Bernardes, referência na metodologia Disney de atendimento; Alexandre Ventura, professor da Universidade de Aveiro (Portugal), e Sonia Simões Colombo, CEO da HUMUS e presidente do Instituto ELA – Educadoras do Brasil. Também participarão especialistas como Humberto Herrera, Arthur Bender, Aline Vieira (UNESCO), Lucia Giraffa, Mario Ghio, entre outros nomes de destaque nacional.



Um evento dessa magnitude, segundo Dalpiaz, é uma forma do Sinep/rs de apontar caminhos e pautar o futuro da educação. Segundo ele, a entidade tem como objetivo ser um “agente motivador”



"Uma das funções do Sinep/rs é exatamente ser um agente motivador. A nossa obrigação é apontar caminhos, apontar o futuro, e estar junto nessa caminhada. Organizar um congresso é fazer com que mais pessoas sintonizem com esse pensamento. Uma coisa é você falar individualmente, outra coisa é falar para um grupo de quase 2 mil pessoas", disse.



Além disso, o presidente destacou que o debate sobre inteligência artificial será muito presente no congresso. Segundo ele, o assunto é inevitável atualmente e que, se usado de maneira correta, pode beneficiar alunos e professores. Apesar disso, ele ressaltou que é “é fundamental fazer críticas à inteligência artificial”.



"A inteligência artificial ajuda no aspecto pedagógico, ajuda no aspecto relacional, ajuda no aspecto administrativo, sem dúvida alguma. Porém, tem que fazer as suas críticas. Ela está te dominando, ela está te desumanizando, ela está a serviço de intenções que não levam à felicidade? Então você tem que se perguntar. Se ela não estiver a serviço do bem, ela não pode existir", destacou.

A saúde mental no meio da educação.

Outro ponto enfatizado por Dalpiaz foi a importância da saúde mental no meio da educação. Segundo ele, esse é um assunto de grande preocupação para o Sinepe/rs.



"A função da educação é fazer a pessoa feliz. Falar sobre a saúde mental é fundamental, porque a pessoa tem que buscar essa saúde mental, tem que buscar o equilíbrio interno, o seu equilíbrio para poder também ser feliz ", afirmou.

Esse, inclusive, foi o assunto debatido na primeira palestra da 18° edição do Congresso do Ensino Privado Gaúcho.



Esse, inclusive, foi o assunto debatido na primeira palestra da 18° edição do Congresso do Ensino Privado Gaúcho.



Ministrada pelo psicoterapeuta Leo Fraiman, a palestra abordou a importância da saúde mental de diretores e gestores escolares. Durante sua fala, Fraiman criticou a "educação centrada no aluno" e advogou por um ensino que valorize o esforço e a superação, preparando os jovens para um mundo cada vez mais complexo e exigente.