BP investe R$ 50 milhões em nova sede e modernização fabril

De Caxias do Sul

A BP Componentes Hidráulicos e Mecânicos, integrante da multinacional italiana Bondioli & Pavesi, investirá R$ 50 milhões na nova sede e modernização fabril, em Caxias do Sul. Com 23 anos de presença no mercado brasileiro, a empresa duplicará o tamanho da estrutura, passando de 5,5 mil para 14 mil metros quadrados. A organização adquiriu o parque fabril de propriedade da antiga Sultêxtil, localizado no Bairro Santa Catarina, distante 1,5 quilômetro do prédio atual, que é locado.

A inauguração da nova área, que passará por adequações, está programada para o segundo semestre de 2026, e integra pacote de investimentos da companhia. Os recursos abrangem aquisição e reestruturação da nova estrutura fabril, modernização de equipamentos, automação e compra de uma moderna linha de pintura. O novo complexo industrial terá quatro pavilhões, um deles destinado a novos negócios.



O diretor geral da operação caxiense, Antonio Belatto, ressalta que a estrutura atual é insuficiente para abrigar a expansão projetada. "O novo complexo fabril permitirá a ampliação dos produtos já em linha e a diversificação, com a fabricação local de outras linhas de componentes em que o grupo Bondioli & Pavesi atua no mundo. Temos um plano ambicioso", frisa.



Nos últimos cinco anos, a planta da Serra Gaúcha triplicou a receita e duplicou a quantidade de funcionários, saltando de 76 para 153 atualmente. O fortalecimento da empresa como fornecedora de componentes para montadoras de máquinas agrícolas e fabricantes de guindastes justifica a performance.



Recentemente, a empresa agregou importante contrato como fornecedora de um grande fabricante mundial de máquinas agrícolas, com relevante presença no Brasil, o que levou a empresa a esgotar seu espaço físico. Linhas de produção, como a de usinagem, operam em três turnos para atender a demanda.



A partir do início das operações da nova planta, Belatto projeta dobrar o faturamento e elevar o quadro para 200 funcionários. A estimativa de crescimento para este ano é de 15%. A nova planta também deve contribuir no incremento das exportações, hoje centradas em países da América do Sul, como Argentina e Uruguai.



Fundado em 1950, o grupo Bondioli & Pavesi tem posição de liderança no mercado da transmissão de energia. É um conglomerado composto por 11 empresas de produção na Itália e em vários países, cada uma estratégica para a produção de componentes mecânicos, hidráulicos e eletrônicos. Atualmente atua em mais de 80 países.