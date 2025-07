Projeto bilionário da Soli3 pode aliviar armazenagem de soja, diz presidente da Cotrijal

usina de extração de óleo de soja em Cruz Alta, que receberá um investimento de R$ 1,25 bilhão. O empreendimento foi apresentado pelo presidente da Cotrijal, Nei Manica, durante o almoço-palestra Indx Três cooperativas agrícolas gaúchas se reuniram para a criação da Soli3, uma. O empreendimento foi apresentado pelo presidente da Cotrijal, Nei Manica, durante o, promovido pela Federação da Indústria do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta terça-feira (22). Para ele, essa é uma possível solução para o problema de armazenagem de soja no Estado.

“A armazenagem é um problema muito sério, mesmo com frustrações nos últimos cinco anos, você tem dificuldade na armazenagem. A transformação em agregação de valor com a soja vai com certeza diminuir a necessidade disso, porque você, em vez de armazenar, vai transformar os grãos em farelo, em óleo e jogar no mercado. Isso vai nos ajudar em parte, não vai resolver, mas vai nos ajudar muito”, avaliou Manica em entrevista à reportagem.

O problema, aliás, impacta os produtores no longo prazo. “A armazenagem é um valor estático que você coloca e ele leva 30, 40 anos para pagar o investimento. Aí o mercado está ruim e o produtor não vende. Consequentemente, tem que cada vez mais aumentar a capacidade de armazenagem, que é um ônus pesado, que é um custo pesado. Então, a indústria vai tirar esse volume de commodities do mercado para transformar em proteína e agregar valor em todas as cadeias”, acrescenta o líder cooperativista.

A iniciativa, chefiada ainda pelas cooperativas Cotrisal, de Sarandi, e Cotripal, de Panambi, iniciará as obras em breve e promete o beneficiamento da soja, hoje exportada principalmente como commodity, em grãos. “Vamos começar a construção em janeiro de 2026 para que em dois anos esteja concluída para fazer a transformação dos commodities em biodiesel e em farelo de soja. Realmente, é um grande investimento que acreditamos que vai trazer um bom desenvolvimento para o Estado”, pontua Manica.

O planejamento é de que a Soli3 possa processar até 1 milhão de toneladas de soja por ano, o equivalente a cerca de 16,5 milhões de sacas. Com isso, é estimado um faturamento anual de R$ 2,2 bilhões. Hoje, o Estado conta com indústrias de transformação da soja especialmente na Região Norte, voltadas principalmente à produção de farelo de soja para e de biodiesel.

acredita que a verticalização da produção de grãos pode diminuir imbróglios logísticos, recorrentemente citados como entraves para o desenvolvimento Ações como a da Soli3, defende Manica, podem beneficiar o Estado de outras maneiras. Além da arrecadação e da mitigação dos problemas de armazenagem, ele, recorrentemente citados comode diferentes regiões gaúchas.

“É um volume de soja que não vai mais trafegar nas rodovias do Estado, com o custo de logística e o problema das estradas que temos uma deficiência muito grande”, avalia o executivo. O farelo de soja produzido pela Soli3, por exemplo, será escoado pela linha férrea, sendo 60% destinado à exportação e 40% para consumo interno.

A escolha por Cruz Alta para sediar o empreendimento e não por Carazinho, que pleiteou a instalação da planta, aliás, se deu justamente pela presença de linha férrea para uma melhor logística. Manica, todavia, espera que projetos para a construção e recuperação de ferrovias no Estado avancem, sanando o problema estrutural de escoamento das produções.

Parque da Expodireto será ampliado

projeto de ampliação do parque de exposições À frente da Expodireto Cotrijal, Manica também comentou na ocasião sobre outilizado anualmente para a realização do evento. Localizado entre os municípios de Não-Me-Toque e Victor Graeff, o espaço aguarda as obras de reposicionamento da ERS-142, cuja ordem de início foi dada na segunda-feira (21), para receber a intervenção.

“Está sendo feito um novo trajeto de asfalto para unificar o parque e viabilizar mais empresas para a mostra. Não sei se vamos conseguir ampliar o espaço para 2026, por conta do período das obras, mas vai ser uma ampliação muito significativa para o parte e muito importante para a Expodireto”, celebrou Manica à reportagem.