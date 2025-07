Operação Inverno mantém unidades de saúde abertas aos finais de semana

Diante do frio intenso e das corriqueiras complicações à saúde nesta época do ano, a prefeitura de Porto Alegre mantém 15 postos de saúde abertos neste sábado (5), em virtude da Operação Inverno. A decisão prolonga o atendimento à população com o intuito de desafogar a demanda dos dias úteis e as emergências hospitalares.

No posto de saúde do bairro Tristeza, na avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, o movimento é menor que o de costume, mas dentro do esperado, explica a enfermeira responsável pelo local, Fabíola Ehlers. Ela destaca que as situações são similares ao cotidiano e celebra a adesão à vacinação da gripe, dengue, HPV e mais, conforme a faixa etária. Trata-se, portanto, de uma atualização do calendário vacinal.

Unidade do bairro Tristeza opera com movimento reduzido, como esperado Cássio Fonseca/Especial/JC

Quanto às complicações oriundas do frio, os casos pulmonares são os mais recorrentes, em que pacientes demonstram dificuldades respiratórias. Ainda assim, não foi necessário nenhum encaminhamento para emergências. Segundo Fabíola, se conseguiu “estabilizar as pessoas através dos protocolos assistenciais da atenção primária”.

A enfermeira também destaca a importância de um dia extra para os atendimentos, do ponto de vista do enfermo. “Aquela pessoa que viria na segunda, vem hoje. E lógico, ela é atendida com os sintomas mais recentes, e fica menos dias em sofrimento. Acredito que além de desafogar, se otimiza o atendimento e qualifica assistência para aquela pessoa que adoeceu durante essa semana”, frisa.

A logística do plantão é voluntária, explica Fabíola. O profissional que se dispõe a trabalhar no final de semana entra na escala conforme a necessidade de cada local. Neste domingo, ainda haverá cinco postos de saúde abertos e um ponto de atendimento voltado às pessoas em situação de rua, no Centro da Capital - que também operou neste sábado.

O cronograma da Operação Inverno segue até o final de agosto, quando se encerra a estação. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que os postos serão os mesmos. O horário de atendimento é das 10h às 19h, enquanto a unidade de atendimento à população em situação de rua está aberta das 10h às 14h.

Confira quais unidades operam nos finais de semana

Sábado

Passo das Pedras 1 – avenida Gomes de Carvalho, 510 (Passo das Pedras)

Ramos – rua K esquina Rua R C, s/n (Rubem Berta)

Farrapos – Paróquia Santíssima Trindade – rua José Luiz Perez Garcia, 5 (Farrapos)

Chácara da Fumaça – rua Martim Félix Berta, 2432 (Mário Quintana)

Panorama – rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/n (Lomba do Pinheiro)

Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 2442 (Tristeza)

Lami – rua Nova Olinda, 202 (Lami)

Modelo – avenida Jerônimo de Ornelas, 55 (Santana)

Primeiro de Maio – avenida Professor Oscar Pereira, 6199 (Cascata)

Conceição – rua Álvares Cabral, 429 (Cristo Redentor) – atendimento das 10h às 16h

Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

José Mauro Ceratti Lopes – estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

Consultório na Rua – Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

Domingo

Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

José Mauro Ceratti Lopes – estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

Consultório na Rua – Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h