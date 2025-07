Após temporal de 2024, ambulatório SUS do Hospital São Lucas da Pucrs é reaberto

Com um investimento de R$ 3,2 milhões, o ambulatório do Hospital São Lucas da Pucrs, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi reaberto nesta sexta-feira (4), em Porto Alegre. Com uma área de 1,5 mil metros quadrados a estrutura foi atingida pelo temporal de janeiro de 2024 que destelhou o prédio localizado na zona Leste de Porto Alegre. Na unidade, são atendidas pacientes nas especialidades de cardiologia, pneumologia, geriatria, ginecologia, neurologia, psiquiatria, endocrinologia e diferentes tipos de cirurgia. Em razão dos estragos causados pelo temporal, a unidade seguiu realizando o atendimento de pacientes do SUS em outras unidades.

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), irmão Manuir Mentges, disse que a reinauguração do ambulatório SUS é um exemplo de capacidade de superação da universidade. "A Pucrs tem na saúde uma das áreas de mais destaque em pesquisa, em volume assistencial e em inovação", ressalta. Mentges comentou que por esse motivo foi criada a Pró-Reitoria de Saúde que abrange o Hospital São Lucas, o Instituto do Cérebro, o Centro Clínico, o Instituto de Geriatria e o Centro de Pesquisa Clínicas do Hospital São Lucas.

LEIA MAIS: Porto Alegre tem cerca de 16 mil casos confirmados de dengue em 2025

As obras do ambulatório tiveram início em janeiro deste ano e foram concluídas em maio. "Realizamos mais de oito mil atendimentos por mês e tivemos a responsabilidade em não desassistir a população", destacou a pró-reitora de Saúde da Pucrs, professora Andrea Bandeira. No espaço do ambulatório do hospital que conta com 48 consultórios atuam mais de 700 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários administrativos. Além disso, 170 médicos residentes e estudantes passam 24 horas pelo ambulatório.

Segundo Andrea, os pacientes foram realocados no prédio do Parque Esportivo da Pucrs com a improvisação de consultórios. A professora recorda que toda a área do ambulatório SUS foi destelhada. Sobre a retomada da obra do prédio somente após um ano do temporal, a pró-reitora destaca que foi necessário um período de avaliação da estrutura e o acionamento de um seguro que demorou bastante. "Com a obra concluída, temos agora mais espaço e melhor acessibilidade aos pacientes, usuários e funcionários", destacou. O impacto ocasionou a perda total de móveis e equipamentos, além de danos à estrutura física.

Andrea Bandeira, pró-reitora de Saúde da Pucrs, destaca que mais de 700 profissionais atuam na unidade TÂNIA MEINERZ/JC

Durante as obras, os profissionais se reorganizaram em outros espaços do hospital para garantir a continuidade do atendimento à população. Em 2024, a instituição de saúde realizou mais de um milhão de diagnósticos, terapias e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde.

O ambulatório SUS oferece atendimentos em diversas especialidades: endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, cardiologia, cirurgia cardíaca, dermatologia, nefrologia, psiquiatria, urologia, proctologia, geriatria, pneumologia, cirurgias torácica, geral, plástica, bariátrica, vascular e bucomaxilofacial, ginecologia, mastologia, infectologia e fisiatria.