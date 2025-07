Ação do MPRS para indenizar vítimas das enchentes de 2024 em Porto Alegre segue ativa

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) divulgou nota nesta sexta-feira esclarecendo que a ação civil pública para obter a responsabilização do município de Porto Alegre a indenizar os danos individuais e coletivos causados pelas enchentes de 2024 continua tramitando normalmente. O anúncio foi feito um dia após a divulgação de um arquivamento do inquérito civil que investigava possíveis falhas no sistema de contenção de cheias.