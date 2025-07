Nova mistura de etanol e biodiesel divide opiniões

Anunciado no final de junho pelo governo federal como forma de reduzir preços nas bombas e fortalecer a matriz energética nacional, o aumento na mistura obrigatória de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel gera reações distintas entre especialistas e profissionais da área automotiva. Enquanto o meio acadêmico e a indústria destacam ganhos ambientais e econômicos, oficinas mecânicas relatam impactos já percebidos em veículos, sobretudo os mais antigos e menos preparados para as mudanças.

A partir de 1º de agosto, a proporção de etanol na gasolina passará de 27% para 30%, o chamado E30. No caso do diesel, o percentual de biodiesel sobe de 14% para 15%, configurando o B15. Segundo a União, a medida, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), deve estimular a economia, reduzir emissões e ampliar a autossuficiência brasileira em combustíveis. Estima-se que o litro da gasolina possa ficar até R$ 0,20 mais barato, com expectativa de R$ 10 bilhões em novos investimentos e geração de 50 mil empregos.

Para Karina Ruschel, professora da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e pesquisadora em combustíveis, o Brasil reúne condições técnicas e produtivas para adotar a medida de forma segura. Ela pondera, contudo, que o impacto real no preço final ao consumidor dependerá de fatores variáveis como a safra agrícola e os custos de produção.

"O Brasil tem capacidade de produzir esse etanol em larga escala, o que poucos países conseguem. Temos grande conhecimento técnico acumulado e testes globais comprovam a viabilidade dessas misturas. É um passo modesto, mas necessário", avalia.

Do ponto de vista técnico, Karina afirma que veículos flex, que predominam na frota nacional, devem suportar bem a nova mistura, desde que sejam mantidas as revisões periódicas e garantida a qualidade do combustível. Já automóveis mais antigos, sem essa tecnologia, podem apresentar agravamento de problemas recorrentes, como dificuldades de partida em dias frios e aumento no consumo.

Essa preocupação é compartilhada por quem atua diretamente na manutenção automotiva. Em Porto Alegre, o proprietário da oficina DGKar, Darciano Joner, afirma que o aumento na proporção de etanol já tem gerado efeitos visíveis, mesmo antes da entrada em vigor do E30.

"Desde que subiu para 27%, já percebemos muito mais casos de bicos injetores sujos, contaminação de óleo e problemas de partida, principalmente em dias frios, o que pesa bastante aqui no Rio Grande do Sul. Com os 30%, a tendência é agravar esses problemas", relata o mecânico, que ainda destaca possíveis perdas de desempenho em veículos flex mais novos, em condições adversas como invernos rigorosos ou uso de combustível de baixa qualidade.

Joner também aponta que o aumento do teor de biodiesel no diesel preocupa o setor de transporte, especialmente o pesado. Segundo ele, o uso de biodiesel em maior proporção pode facilitar o acúmulo de resíduos, prejudicando o desempenho dos veículos. "O biodiesel favorece o acúmulo de goma, principalmente quando o armazenamento no posto não é adequado. Já vemos isso com o B14 e a tendência é que se intensifique com o B15", afirma.

Apesar das críticas, os estudos técnicos que fundamentaram a decisão do CNPE apontam que tanto o E30 quanto o B15 são viáveis sem comprometer o desempenho ou a durabilidade dos veículos.