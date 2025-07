Comportas do Cais Mauá são reabertas nesta quinta-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre reabriu na manhã desta quinta-feira (3) as quatro comportas do Cais Mauá. As equipes começaram o trabalho às 6h pela comporta 6, que dá acesso ao Catamarã. O serviço se estendeu por duas horas - tempo em que também foram abertos os portões 1, 2 e 4.

"O Guaíba está em declínio, assim como a maior parte dos seus afluentes. Os especialistas consultados pelo Dmae apontam que a possibilidade de ultrapassarmos a cota de inundação está bastante reduzida. Por isso, temos segurança na decisão de restabelecer a rotina normal do Cais Mauá", explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

entrevista ao Jornal do Comércio no fim do mês de junho Em, o pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs), Fernando Dornelles, indicou que o pico da cheia já havia sido alcançado. "As cheias dos rios Caí, Jacuí e Sinos já começaram a recuar, e o Taquari, embora ainda com vazão alta, também deve baixar em breve. Agora, o fator determinante é o vento. Com o vento sul, o nível do Guaíba permanece elevado, mesmo sem previsão de chuvas significativas", afirma.

Ainda segundo Dornelles, a projeção mais otimista indica que o lago deve baixar da cota de alerta, de 3 metros, por volta de sexta-feira (4). Já no cenário mais pessimista, esse patamar seria atingido apenas no domingo (6).

As comportas 11, 12, 13 e 14 permanecerão fechadas por estarem em obras. As passagens serão restabelecidas conforme o avanço das intervenções definitivas - iniciadas em maio pelo departamento. A reestruturação das comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre teve início em julho de 2024.

Obras

As comportas 8, 9, 10 e 13 serão fechadas, definitivamente, em concreto armado, com investimento de R$ 3,1 milhões, e têm previsão de serem finalizadas em seis meses. Já as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por portões projetados, especificamente, para as necessidades da região, que é impactada pela força do rio Jacuí. O investimento será de R$ 8,2 milhões com conclusão prevista para maio de 2026.