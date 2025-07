Nível do Guaíba se estabiliza e indicativo é de que não passará cota de inundação

Com o cessar nas chuvas em Porto Alegre e nas cabeceiras dos rios que desaguam no Guaíba, o nível do lago apresenta uma estabilidade na tarde desta terça-feira (1º). Conforme medição realizada pela Defesa Civil Estadual, o Guaíba está em 3,40 m junto à Usina do Gasômetro às 15h, marca que permanece a mesma desde o meio dia.

Nas últimas 24h, o Guaíba subiu apenas 4cm no ponto de monitoramento. Ali, a cota de inundação é de 3,60 m, enquanto a de alerta é de 3,15 m no ponto de monitoramento. Ali,

Já na região do Cais Mauá, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, o nível às 15h desta terça é de 2,88 m. No Cais, a cota de inundação é de 3 m.