Guaíba segue subindo e se aproxima da cota de inundação nesta terça-feira

O nível do Guaíba continua subindo durante a manhã desta terça-feira (1º) e está próximo da cota de inundação. Nas últimas 24 horas a elevação foi de 11 centímetros no Cais Mauá e de seis na Usina do Gasômetro. A última medição no cais marcava 2,86m, às 7h, e a cota de inundação é de 3m. Já na usina, as águas chegaram em 3,39m, 21cm de atingir a cota de inundação de 3,60m.

apontam que o pico da cheia já foi alcançado, Guaíba deve baixar da cota de alerta, de 3 metros, entre sexta-feira (4) e domingo (6). Apesar do aumento contínuo, especialistas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs)mas o lago deve seguir elevado ao longo da semana. Por conta do vento sul e do escoamento dos rios da região, o

Como medida preventiva, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar as comportas 1, 2, 4 e 6, do Sistema de Proteção contra Cheias, no Cais Mauá.