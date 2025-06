Chuva do fim de semana foi menor que prevista, mas vento sul faz Guaíba subir

Porto Alegre acabou por não registrar no final de semana os acumulados de chuva forte que poderiam resultar em inundações e elevação do nível do Guaíba, segundo Fernando Dornelles, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). "Os acumulados até foram bem próximos do cenário pessimista. Porém, eles não ocorreram na bacia que drena para o Guaíba", destaca.

A elevação do Guaíba no final de semana ficou por conta do vento sul, que fez com que as águas subissem de 30cm a 40cm. "O vento sul é prejudicial para a Zona Sul, principalmente para os bairros Serraria, Ipanema e Guarujá em função da ocupação muito próxima ao Guaíba", destaca. De acordo com Dornelles, quando entra o vento sul, além da elevação do nível do Guaíba, acaba por causar ondas que chegam mais perto das residências. "É um fator destrutivo, como ocorreu no ano passado, com a destruição do calçamento da Orla de Ipanema", acrescenta.

Em Porto Alegre, no final de semana, choveu 30mm a 40mm. Além disso, o Guaíba recebeu a contribuição das águas dos rios do Sinos e do Gravataí. Segundo Dornelles, a chuva forte ficou mais concentrada no Norte do Rio Grande do Sul, contribuindo para a elevação da bacia dos rios Pelotas e Uruguai, o que intensificou a cheia nas cidades de Itaqui, Garruchos e Uruguaiana.

Como não haverá a ocorrência de chuva, o professor do IPH/Ufrgs destaca que a tendência é que a bacia do Guaíba receba em dois a três dias a água vinda do rio Taquari. "As águas do rio Taquari vão encontrar o Guaíba em uma condição de nível acima da cota de alerta", comenta. A tendência, segundo Dornelles, é que possa ocorrer uma subida do Guaíba um pouco perto da cota de inundação a partir de quinta-feira. "Tem muita água estocada na várzea do rio Jacuí - a água vem descendo lentamente e depois tem que descer pela Laguna dos Patos", ressalta.