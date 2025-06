Nível do Guaíba segue aumentando nesta segunda-feira

nível estava em 3,33cm, acima do que apontava ontem no fim da tarde O nível do Guaíba segue subindo nesta segunda-feira (30). Em medição às 6h na Usina do Gasômetro, o, com 3,25 - sendo que a cota de inundação é de 3,60.

Já a régua do Cais Mauá, que também mede o nível do Guaíba, com cota de inundação de 3m, media 2,75 na manhã desta segunda. A MetSul Meteorologia informa que, embora a cheia persista ao longo da semana e possa aumentar, não há possibilidade de que chegue ao mesmo nível de 2024, quando as águas ultrapassaram os 5m.

Diante da situação, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar quatro das comportas que integram o Sistema de Proteção contra Cheias da Capital. Assim, as comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, terão os portões fechados. Já a comporta 12, no 4º Distrito, está em obras e será bloqueada por sacos de areia com reforço de argila compactada.