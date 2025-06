RS tem alerta para que população evite estradas; rodovias têm mais de 30 pontos de bloqueio

Em virtude do alto volume de chuva neste fim de semana no Estado, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) alerta a população das áreas onde ocorreram os maiores volumes de chuva no fim de semana, como o Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Serra e Litoral Norte. A orientação é que as viagens sejam feitas apenas em caso do extrema necessidade. Neste domingo (29), são mais de 30 pontos em rodovias gaúchas estão com bloqueio total ou parcial.