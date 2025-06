Com 150 mm de chuvas no Norte do Estado, rios voltam a transbordar

Como havia sido previsto, grandes volumes de chuva atingiram a região norte do Estado entre o sábado e a manhã deste domingo (29). Isso resultou na elevação de rios, como o Uruguai, Caí e Taquari.



Segundo a empresa de meteorologia MetSul, as chuvas acumuladas ficaram na faixa que era prevista: de 50 mm a 150 mm na maior parte da Metade Norte gaúcha com os maiores volumes entre o Noroeste, o Alto e Médio Uruguai, o Planalto Médio, a Serra e os Campos de Cima da Serra. Porém, em diferentes municípios destas regiões passou de 100mm, se aproximando da marca de 150 mm em certos pontos.

Ou seja, em apenas 24 horas choveu 75% a 100% da média de precipitação de junho em diversas localidades.



Apesar disso, espera-se que o pior da chuva já tenha passado. O tempo segue instável, porém apenas leves precipitações são previstas. O que preocupa são as cheias dos rios. A Defesa Civil anunciou alerta vermelho para inundação dos rios Uruguai, Caí e Taquari.



Outro ponto de alerta são os rios Gravataí e dos Sinos, que se encontram na cota de alerta, com 4,42 metros em ambos. O Guaíba, com exceção do rio Uruguai, recebe as águas de todos os rios citados acima. No começo deste domingo ele apresentou leve recuo e medição de 2,74 metros no Cais Mauá, mas, mesmo com certa distância para a cota de inundação, o alto nível dos outros rios, combinado com os fortes ventos, traz uma condição de risco para Porto Alegre.