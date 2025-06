Em meio às chuvas, mais de 30 rodovias gaúchas são bloqueadas

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul neste fim de semana tem causado transtornos no trânsito de diversas rodovias.



Segundo levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e da da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizado pela última na manhã deste domingo (29), 12 trechos estão totalmente bloqueados, o que implica a proibição do fluxo de veículos de qualquer porte. Além disso, 20 outras vias se encontram em bloqueio parcial, resultando em, ao menos, 32 rotas com alteração de fluxo nas estradas do Rio Grande do Sul.

Em sua maioria, as interdições foram realizadas por conta de danos em pontes e rachaduras em pavimentos. Grande parte delas aconteceram em decorrência da enchente de 2024 e de outras fortes chuvas. Em sua maioria, as interdições foram realizadas por conta de danos em pontes e rachaduras em pavimentos.



Veja a lista completa de rodovias bloqueadas.

Bloqueios totais

Bento Gonçalves

RS-431



Faxinal do Soturno

RS-348, km 32



Cachoeira do Sul

RS-403, km 55



Itati

RS-417



Restinga Seca

RS-149



São Vicente do Sul

RS-241, km 23



Manoel Viana

RS-176



Santa Maria

RS-511, km 3



Feliz

RS-843



General Câmara

RS-130



RS-511, km 5

Bloqueios parciais

Cachoeira do Sul

BR-153, km 412



Santa Maria

RSC-287, km 226



Venâncio Aires

RS-130, km 36



Farroupilha

RS-448, no km 31 e 32



Faxinal do Soturno

RS-149



Itaara

BR-158



Ivorá

RS-348



Marcelino Ramos

RS-491

BR-153



Nova Palma

RS-149, altura do km 161



Nova Petrópolis

BR-116, no km 181



Novo Cabrais

RSC-287, no km 167



Picada Café

BR-116, km 190



Piratini

BR-293, km 68,3



Relvado

RS-433



Rio Pardo

BR-471, km 175





São Pedro do Sul

RS-530, km 104



BR-287, km 312,4.