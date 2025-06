Nível do Guaíba volta a subir e prefeitura de Porto Alegre fecha comportas

O nível do Guaíba voltou a subir na tarde deste domingo (29), chegando a 3,21 m. A tendência era de queda dos níveis desde a quarta-feira, quando atingiu o pico de 3,25 m. As águas estão acima da cota de alerta, que é de 3m, mas abaixo da cota de inundação, que é de 3,6m.

A MetSul Meteorologia informa que, embora a cheia persista ao longo da semana e possa aumentar, não há possibilidade de que chegue ao mesmo nível de 2024, quando as águas ultrapassaram os 5m. No melhor cenário, a expectativa é de que o Guaíba se aproxime do pico da última quarta-feira. No pior, é factível que ocorram enchentes como as duas observadas em 2023.

Há uma condição de risco ao longo da semana devido à nova onda de vazão de rios do interior do Estado que deságuam no Guaíba, em especial entre a terça e a quinta-feira. Assim, os níveis deverão seguir altos pelo menos até a segunda semana de julho. Haverá ainda vento Sul na Lagoa dos Patos entre segunda e quinta, mas fraco a moderado entre terça e quinta com efeito de represamento mais modesto.

Diante da situação, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar quatro das comportas que integram o Sistema de Proteção contra Cheias da Capital. Assim, as comporta 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, terão os portões fechados até a manhã de segunda-feira. Já a comporta 12, no 4º Distrito, está em obras e será bloqueada por sacos de areia com reforço de argila compactada conhecidos como bags.

O abrigo emergencial para os atingidos pela cheia do Guaíba e que já acolheu parte da população das Ilhas segue em funcionamento na Arena KTO (antigo Pepsi On Stage). Lá, são ofertados dormitórios, alimentação, atendimento social e de saúde, recebendo também animais de estimação. Com capacidade para 150 pessoas, o espaço abrigava 80 pessoas na tarde deste domingo.

O fechamento da comporta 12, que conecta a rua Voluntários da Pátria com a avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairú trouxe alterações no trânsito. Assim, os motoristas que desejarem acessar a área central devem seguir pela Voluntários da Pátria ou pela avenida Farrapos. Para acessar a avenida Portuária, do outro lado da Castelo Branco, o acesso será orientado pelos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a partir da avenida Ernesto Neugebauer e rua João Moreira Maciel, no Humaitá, com trânsito liberado apenas para acesso local.