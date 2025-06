Confira as 5 principais cheias da história do Guaíba; nível de 2025 é um dos maiores

Pouco mais de um ano após a enchente de maio de 2024, a maior cheia da história de Porto Alegre, o nível do Guaíba voltou a subir e entrou na cota de alerta. A última medição, feita às 14h desta segunda-feira (30) pela Defesa Civil na régua da Usina do Gasômetro, constatou que o lago se encontra em 3,36 metros de altura. O número não é o mais alto das últimas semanas: na tarde da última quarta-feira (15), o lago chegou a apresentar uma altura de 3,45 metros. Apesar disso, é importante manter o alerta, visto que, segundo o Grupo de Pesquisas Hidrologia de Grande Escala (HGE) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), os cenários de previsão indicam manutenção dos níveis acima dos 3 metros, nos próximos dias.