Alagamentos bloqueiam trânsito em avenidas da zona Sul de Porto Alegre

A Zona Sul de Porto Alegre voltou a sofrer com alagamentos após a alta no nível do Guaíba. Na manhã desta segunda-feira (30), o cruzamento entre as avenidas Guarujá e Guaíba, além de outros locais, estava tomado pela água. Por ali, o trânsito estava interrompido, com exceção de caminhonetes e veículos maiores que conseguiam passar por cima das águas.

Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Fernando Dornelles explica que a elevação do Guaíba O vento sul é prejudicial para a Zona Sul, principalmente para os bairros Serraria, Ipanema e Guarujá em função da ocupação muito próxima ao Guaíba. Esse vento causa ondas que chegam mais perto das residências", destaca o especialista. O professor doda Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Fernando Dornellesse dá por conta da forte presença do vento sul. "em função da ocupação muito próxima ao Guaíba. Esse vento causa ondas que chegam mais perto das residências", destaca o especialista.

A situação traz inseguranças para os moradores da região, que já viram aqueles locais embaixo d'água e temem que a situação volte a se repetir. "Eu sempre faço esse trajeto na avenida Guaíba de bicicleta. Passei por aqui no sábado e estava tranquilo e hoje não tem nem como passar. Acho que a gente vai continuar vendo esse tipo de situação por um bom tempo", comenta o aposentado Gilmar José Bom.

O massagista Felipe Krause estava residindo em Garopaba no ano passado durante as enchentes, e ainda não tinha visto as águas subindo dessa maneira. "Retornei para Porto Alegre logo após a tragédia climática. A sensação é de que não há diferença nenhuma em comparação com 2024. Inclusive o que eles estão fazendo ali em Ipanema, aquelas muretas, aquilo não resolve o problema de verdade", opinou.

Balanço de trânsito da EPTC

No bairro Guarujá, zona sul da capital, a avenida Guaíba apresenta acúmulo de água e está bloqueada logo após o acesso do bairro Espírito Santo, na altura da avenida Guarujá, que também tem bloqueio para a passagem de veículos a partir da rua dos Guenoas. As ruas adjacentes Oiampi e Jacipuias também estão com bloqueios devido ao alagamento. Os agentes da EPTC orientam o desvio na avenida Guaíba a partir da rua dos Minuanos e rua dos Guenoas, sentido sul.

Pontos de bloqueio total por acúmulo de água:



• Rua João Moreira Maciel sob Ponte Nova do Guaíba

• Av Nossa Senhora da Boa Viagem - Arquipélago

• Av Presidente Vargas - Arquipélago

• Av Guaíba X Av Guarujá

• Av Guaíba X Rua Jacipuia

• Av Guarujá X R Oiampi

• Rua Jacipuia X Rua Oiampi

• Rua Jacipuia X Rua Guenoas