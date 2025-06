Chuva de 150 mm mantém alerta para elevação de rios no Estado

Como havia sido previsto, grandes volumes de chuva atingiram a Região Norte do Rio Grande do Sul entre o sábado e a manhã de domingo. Isso resultou na elevação de rios, como o Uruguai, Caí e Taquari.

LEIA TAMBÉM: Frente fria derruba novamente temperaturas e chuva dá trégua nesta semana



Segundo a empresa de meteorologia MetSul, as chuvas acumuladas ficaram na faixa que era prevista: de 50 mm a 150 mm na maior parte da Metade Norte gaúcha, com os maiores volumes entre o Noroeste, o Alto e Médio Uruguai, Planalto Médio, Serra e Campos de Cima da Serra. Porém, em diferentes municípios destas regiões passou de 100 mm, se aproximando da marca de 150 mm em certos pontos.

Ou seja, em apenas 24 horas choveu 75% a 100% da média de precipitação de junho em diversas localidades. Apesar disso, espera-se que o pior da chuva já tenha passado. O tempo segue instável, porém apenas leves precipitações são previstas. O que preocupa são as cheias dos rios. A Defesa Civil anunciou alerta vermelho para inundação dos rios Uruguai, Caí e Taquari.

Com atenção redobrada e a tendência de elevação do Rio Taquari, o Gabinete Regionalizado de Crise (GRC) em Lajeado monitorou, desde a madrugada de domingo, as ocorrências em 37 cidades sob sua coordenação. No fim da manhã, o município iniciou as movimentações para a retirada preventiva de famílias em áreas de risco. Elas foram deslocadas para abrigos.

Em Roca Sales, o Hospital Roque Gonzales evacuou os pacientes de forma preventiva, mantendo apenas o pronto atendimento. Já em Estrela, as pessoas estão sendo encaminhadas para o Ginásio do Cristo Rei, que possui capacidade para atender a 110 famílias.

Outro ponto de alerta são os rios Gravataí e dos Sinos, que se encontram na cota de alerta, com 4,42 metros em ambos. O Guaíba, com exceção do rio Uruguai, recebe as águas de todos os rios citados acima. No começo deste domingo ele apresentou leve recuo e medição de 2,74 metros no Cais Mauá, mas, mesmo com certa distância para a cota de inundação, o alto nível dos outros rios, combinado com os fortes ventos, traz uma condição de risco para Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba volta a subir e prefeitura de Porto Alegre fecha comportas



Em virtude do alto volume de chuva neste fim de semana no Estado, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) alerta a população das áreas onde ocorreram os maiores volumes de chuva, como os Vales do Caí, do Taquari, do Rio Pardo, Serra e Litoral Norte. A orientação é que as viagens sejam feitas apenas em caso de extrema necessidade. Até o momento, são mais de 30 pontos em rodovias gaúchas estão com bloqueio total ou parcial.