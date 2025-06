Frente fria derruba novamente temperaturas e chuva dá trégua nesta semana

As chuvas terão uma trégua ao longo desta semana no Rio Grande do Sul. Entretanto, o vento que afastará as nuvens do Estado trará consigo uma frente fria de ar polar, que derrubará novamente as temperaturas em todas as regiões gaúchas, com mínimas próximas a zero, especialmente na terça e na quarta-feira. A sensação térmica também deverá ser baixa.

A Capital, Porto Alegre, iniciará a segunda-feira com bastantes nuvens. Ao longo do dia, o ar frio e seco predominará, trazendo o retorno do sol. Na terça-feira, o dia mais frio da semana, a temperatura mínima despencará a 2ºC, nível que deverá ser mantido ainda na quarta-feira. A máxima será de 10ºC, subindo a 12ºC no dia seguinte. O frio tende a ser mais intenso nas áreas afastadas da região urbana, onde é possível a ocorrência de geada.

O ar polar se desloca da Argentina, onde foi registrada a ocorrência de neve neste domingo (29), em direção ao Rio Grande do Sul. Entretanto, como a chance de precipitação é baixa ao longo da semana, não é esperado que o fenômeno se repita em solo gaúcho, mesmo nas regiões com menores temperaturas.