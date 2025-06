Governador Eduardo Leite anuncia R$ 64 milhões no combate às cheias

Na segunda semana de combate às cheias que atingem o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira (25), no Palácio Piratini, um pacote de medidas para auxiliar pessoas e municípios afetados pelas chuvas. Dentre as principais ações, estão R$ 64 milhões para reabilitação do Estado.

Estiveram ao lado do governador o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a secretária estadual do planejamento, Danielle Calazans, o deputado estadual Beto Fantinel, o chefe da Casa Militar, Luciano Boeira, e o coordenador do Gabinete de Projetos Especiais (GPE), Clovis Magalhães.

A verba se divide em três partes: serão R$ 30 milhões investidos na Defesa Civil do RS, via Fundo Estadual de Defesa Civil (Fundec) ou Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (Fumpdec), e outro aporte, no mesmo valor, para o Daer, no intuito de recuperar as estradas — Santa Maria receberá o maior valor, de R$ 10,2 milhões. Os R$ 4 milhões restantes serão destinados para 2 mil famílias (R$ 2 mil para cada).

De acordo com Leite, os pagamentos se iniciam nesta sexta, sem necessidade de preencher cadastros, já que o Estado selecionará os beneficiados através de sua base de dados, que cruza com imagens de satélites de áreas impactadas. Também não será necessário, neste primeiro momento, que os municípios preencham qualquer relatório para receber o montante inicial de R$ 100 mil. Entretanto, na sequência, será necessária a homologação do estado de emergência para liberação de verbas maiores.

"Estamos estimando o total dos municípios impactados. Pedimos aos prefeitos que priorizem as demandas da Defesa Civil para receber os recursos", explica o governador, que também não indica uma região específica que irá receber um aporte maior. Segundo ele, "será por todo o Estado".

Ainda sobre as famílias, Leite assinou um compromisso que o número a ser socorrido pelos R$ 2 mil pode aumentar, mediante uma avaliação mais precisa das áreas afetadas pelas cheias. No total, são 155 municípios atingidos pelas chuvas, com cinco óbitos confirmados, um desaparecido e 9.317 desalojados, de acordo com a Defesa Civil estadual, na atualização das 18h desta quarta.