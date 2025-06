Após ultrapassar cota de inundação, nível do Guaíba deve recuar nos próximos dias

Após uma semana em elevação, o nível do Rio Guaíba atingiu o seu pico nas últimas 24 horas, ultrapassando a cota de inundação de 3m no Cais Mauá. Na medição realizada às 14h desta quarta-feira (25), a régua indicava 3,01 m. A previsão, contudo, é de que as águas comecem a baixar nos próximos dias, segundo dados do Grupo de Pesquisas Hidrologia de Grande Escala (HGE) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

As elevações também foram registradas na régua da Usina do Gasômetro, onde as águas chegaram aos 3,44 m no início desta tarde. Neste ponto, a cota de inundação é 3,60 m. O aumento é resultado do repique de elevação que desceu do Vale do Taquari e Caí, em virtude das chuvas das últimas 72 horas.

Embora os níveis permaneçam elevados nos próximos dias, esse, contudo, é o nível máximo que as águas devem alcançar. De acordo com o professor Rodrigo Paiva, do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH, "considerando as chuvas que aconteceram recentemente na bacia, ainda podem ocorrer elevações adicionais, ficando em torno da cota de inundação na Usina do Gasômetro, que é de 3,6m".

Os ventos também podem provocar ondas e oscilações, que fazem com que as águas avancem um pouco sobre o limite do Guaíba, chegando nos calçamentos. No entanto, há expectativa de recuo para os próximos dias.

"A previsão feita pelo IPH considera diferentes cenários. No cenário sem previsão de chuva, nós temos a descida do Guaíba a partir de agora. Ele já chegou no nível máximo de 3,01 m no Cais Mauá. Já passou um centímetro da cota de inundação. Mas, a tendência é baixar", explicou o professor Fernando Meirelles também do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH.

De acordo com o HGE, após atingir o pico entre terça e quarta-feira desta semana, as águas devem recuar cerca de 20 cm entre quinta (26) e sexta-feira (27). Mas, "para quem está sofrendo com algum efeito de alagamento, não é a hora de voltar para casa nem de baixar a guarda, porque ainda há novas chuvas vindo", destaca Meirelles.

Com um horizonte de precipitação, que deve se estender até a próxima segunda-feira (30), é importante manter a atenção, pois depois desse recuo, pode ocorrer um novo aumento na semana seguinte. "Se as chuvas que estão previstas para o final de semana forem volumosas, podem voltar a elevar os níveis do Guaíba", aponta Paiva.

A previsão, entretanto, é de que o nível do rio tenha uma elevação inferior nestes próximos episódios, oscilando entre os 3,15 m e os 3,20 m. Mesmo assim, é importante se atentar às orientações das Defesas Civis, especialmente, em áreas baixas e alagáveis.

Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira, as informações técnicas já foram compartilhadas com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é garantir "a adoção de medidas de preparação previstas nos Planos de Contingência municipais, especialmente aquelas voltadas à população em áreas de risco de inundação".