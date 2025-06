Guaíba ultrapassa os 3m da cota de inundação no Cais Mauá de Porto Alegre

O nível do Guaíba ultrapassou a cota de inundação de 3m no Cais Mauá, em Porto Alegre. Na medição das 8h desta quarta-feira (25), a régua indicava altura de 3,01m.

Na Usina do Gasômetro, a régua apontava de 3,43cm (sendo que a cota de inundação é de 3,6cm). As medições são divulgadas de hora em hora.

Este é o maior nível do Guaíba no Cais Mauá desde o início da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. Como não chove desde segunda-feira, o aumento do Guaíba em Porto Alegre se deve ao escoamento dos rios do interior do Estado.