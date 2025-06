Porto Alegre registra menor temperatura do ano: 1,9 grau

Com o termômetro marcando 1,9 grau, Porto Alegre registrou nesta quarta-feira (25) a manhã mais fria do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 7h, na estação instalada no bairro Belém Novo, na zona Sul da Capital. Já o termômetro da estação do bairro Jardim Botânico, na zona Leste, alcançou 3 graus no mesmo horário. No Interior do Estado, Vacaria registrou a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul, com mínima de -3,6 graus.

Segundo a Met Sul Meteorologia, a onda de frio atingiu o seu pico de intensidade nas primeiras horas desta quarta-feira com uma madrugada e um amanhecer gelados no Sul do Brasil nas áreas de maior altitude da região. Com a diminuição do vento, céu claro e ar muito seco em altitude, as condições foram favoráveis a um intenso resfriamento no começo da quarta-feira, o que propiciou o começo do dia extremamente frio em muitas cidades gaúchas. Nas cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, os termômetros ficaram entre 1 e 3 graus.

Entre quarta e quinta-feira, conforme a MetSul, o ar mais gelado vai se afastar para o Oceano Atlântico. A incursão da massa de ar polar que chegou no começo desta semana é a de maior força ao alcançar o Sul do Brasil neste ano até o momento, embora não deva trazer imagens como a do ar polar do fim de maio que proporcionou a maior nevada no Sul do País desde julho de 2021.

A quarta-feira foi marcada também pela geada mais generalizada. O fenômeno ocorreu em quase todas as cidades dos três estados do Sul do Brasil, na maior parte do interior de São Paulo e em alguns bairros da capital paulista, no Sul do Mato Grosso do Sul e no Sul de Minas Gerais.