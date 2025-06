Entregadores do iFood protestam contra fechamento de ponto de apoio em Porto Alegre

Na busca pela manutenção do ponto de apoio na avenida Borges de Medeiros, 1198, Centro de Porto Alegre, os entregadores do iFood que operam de bicicleta realizaram uma manifestação em frente ao local, nesta quarta-feira (25). Trata-se de um espaço para guardar os equipamentos e pertences antes da jornada de trabalho, além de descansar no meio-tempo das entregas.O espaço é disponibilizado pela empresa em parceria com a Tembici, especializada em tecnologia para micro mobilidade.

De acordo com um dos entregadores que mobilizou a declaração, Márcio Salvador, eles foram avisados sobre o fechamento do ponto na segunda, e poderão utilizá-lo apenas até o dia 6 de julho. Depois, de acordo com Salvador, estão sem rumo. "Fizemos esse manifesto para ver se chamamos a atenção do iFood. Ver se conseguimos um contato com eles. Não somos lixo para sermos descartados a qualquer momento", desabafa.

Em contato com a reportagem, a empresa, por outro lado, alega que os entregadores estão sendo redirecionados para dois pontos de apoio recém inaugurados, na rua Doutor Timóteo, 214, no bairro Floresta, e na Mariante, 985, loja 02, no Rio Branco. A ampresa também salienta que "ainda se estuda a necessidade de abertura de novas estruturas". No site do iFood, inclusive, o ponto da Borges de Medeiros sequer está listado.

Salvador explica que em contato com a Tembici lhes foi explicado que a decisão é únicamente da companhia de entregas, que optou por não repassar mais verbas e encerrar a parceria. Também não foi dado um motivo. O ponto existe há cerca de três anos. Antes, os entregadores tinha apenas uma tenda à disposição para guardar os equipamentos, na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

"Para nós que viemos da rua, isso aqui é um luxo. Antes ficavamos nas praças e marquises em dias de chuva e frio. Para nós não tem como fechar, tem gente que vem de longe e passa mais de 12h na rua", destaca Salvador. Ademais, conta que não há um diálogo com o iFood, que dispôe apenas de um serviço automatizado por atendentes virtuais, sem contato com um representante da marca.

Com o imbróglio na comunicação entre as partes, os entregadores, por enquanto, não sabem para onde ir. E ainda que as informações estejam disponíveis no site, a falta de diálogo parece ser o que culminou na manifestação desta quarta.

Confira na íntegra o posicionamento do iFood

O iFood reconhece a importância dos Pontos de Apoio para a rotina dos entregadores e entregadoras e está comprometido em oferecer o melhor suporte possível aos profissionais parceiros, proporcionando mais conforto e estrutura para o trabalho.

Diante da descontinuidade dos Pontos de Apoio oferecidos em parceria com a Tembici, o iFood avalia, em cada cidade, a melhor forma de atender os entregadores que utilizam esses espaços. Em Porto Alegre, a plataforma está direcionando os entregadores para os Pontos de Apoio inaugurados recentemente nas ruas Mariante, 985, loja 02, e Doutor Timóteo, 214. A empresa também estuda a necessidade de abertura de novas estruturas.

O iFood conta com diversos Pontos de Apoio espalhados pelo Brasil, incluindo pontos próprios, parcerias com instituições públicas e privadas. Recentemente, foram inaugurados novos pontos próprios em praças como Salvador, Recife, Grande ABC, Juiz de Fora e Porto Alegre, como parte do plano de expansão da empresa, que segue avaliando novas oportunidades para expandir a iniciativa e ampliar o suporte aos entregadores em diferentes localidades.

Nos espaços, os profissionais de delivery podem fazer uma pausa entre uma entrega e outra para beber água, ir ao banheiro, carregar o celular e descansar. Nos pontos próprios, também são disponibilizados micro-ondas e geladeira.

As localidades dos Pontos de Apoio são definidas a partir de uma métrica de cobertura, levando em consideração a concentração de pedidos e o posicionamento de parceiros de entrega. Com isso, os pontos estão na rota de deslocamento, proporcionando mais conveniência aos profissionais. É possível localizar os pontos no aplicativo iFood para Entregadores e no site.