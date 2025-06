Guaíba tem ondas na Tristeza e em Ipanema, mas água não atinge vias

A cheia do Guaíba por conta da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada não afeta a circulação na Tristeza e em Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre. Na enchente de 2024, esses bairros foram muito afetados, com bloqueios de ruas e queda de muros das residências.

possível ver ondas em ambas regiões. O vento faz com que a água bata com força na borda do Portal Dona Irena, no fim da rua Armando Barbedo, na Tristeza, e nas novas muretas construídas no calçadão de Ipanema Na manhã desta terça-feira (24), era. O vento faz com que a água bata com força na borda do Portal Dona Irena, no fim da rua Armando Barbedo, na Tristeza, e nas novas

Vento faz com que a água bata com força na borda da rua e traga galhos Mauro Belo Schneider/Especial/JC

registrado na segunda-feira não há extravasamento para as vias. É possível, no entanto, ver muitos galhos trazidos pela correnteza. Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) são vistas trabalhando na Zona Sul da Capital. Diferentemente do que foi. É possível, no entanto, ver muitos galhos trazidos pela correnteza. Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) são vistas trabalhando na Zona Sul da Capital.

Também é possível observar a presença de técnicos responsáveis pela revitalização da orla de Ipanema. Como parou a chuva, eles atuam normalmente com a ajuda de escavadeiras.

Moradores fazem exercícios e alguns curiosos controlam o nível da água.