Novo Hamburgo terá medição automática do nível do Rio dos Sinos

A prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Diretora Geral de Transformação Digital da Secretaria de Gestão, Governança e Desburocratização (SMGGD), assinou nesta segunda-feira (23) a prova de conceito (POC) com a empresa Green Metrics, para a instalação de equipamentos e sensores na estação de água bruta (EAB) da Comusa, em Lomba Grande.



Durante os 90 dias de testes, Novo Hamburgo contará com a medição automática do Rio dos Sinos, bem como o volume de chuvas e um sensor de alagamento. Essa é a segunda visita feita pelos técnicos da empresa de Portugal no local, após avaliação técnica realizada em maio.

Neste momento, foram instalados os equipamentos de medição da lâmina d'água e de precipitação. "O terceiro sensor será um de alagamento. Estamos esperando o nível do Rio baixar para fazer isso. Ele vai avisar a Defesa Civil, em tempo real, quando a sonda estiver alagada", comenta o engenheiro civil da empresa portuguesa Antônio Andrade.



Atualmente, Novo Hamburgo não possui coleta de dados em tempo real e todas as informações são coletadas manualmente por agentes da Comusa, se colocando em risco em momentos de cheia do Rio. "Automatizar e facilitar o acesso a essas informações do Rio dos Sinos faz parte do Plano de Contingência elaborado pelo Município. Desta forma, as forças de proteção civil poderão melhorar ainda mais seu atendimento à população", comenta a secretária da SMGGD, Andrea Schneider Pascoal.