Onda polar avança e RS tem temperaturas negativas nesta terça-feira

A massa de ar polar que segue avançando pelo Estado derrubou as temperaturas na madrugada e manhã desta terça-feira (24). Mais de 10 municípios gaúchos registraram marcas negativas, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, teve a menor marca, com -4,1ºC.

As cidades de Bom Jesus e Lagoa Vermelha, no Norte do Estado, registraram fortes geadas na madrugada. A tarde deve seguir muito fria, com máximas que não passam de 10ºC na maioria das regiões. E o vento segue presente, mas menos intenso que na última segunda-feira. A sensação de frio irá predominar o dia inteiro.

O Rio Grande do Sul segue sob alerta do Inmet até às 10h desta sexta-feira (27), com aviso para uma onda de frio severa.

Na quarta-feira (25), o amanhecer será ainda mais gelado, e deve marcar a manhã mais fria do ano em 2025. Não se afasta a ocorrência de geada.